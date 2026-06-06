"Опасная игра". Ответ Путина на выходку Зеленского ужаснул США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эксперт Дэниел Дэвис считает, что Владимир Зеленский с помощью письма, адресованного Владимиру Путину, пытается спровоцировать Россию на масштабный ответ, чтобы втянуть западные страны в открытый конфликт с Москвой.
- По мнению аналитика, хамский тон Зеленского показывает, что его цель заключалась не в поиске мирного урегулирования, а в провокации.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский с помощью письма, адресованного Владимиру Путину, пытался спровоцировать резкий ответ России, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Зеленский пытается спровоцировать Путина на масштабный ответ <…> ради достижения самой неуловимой цели, которую он ставил с самого начала: втянуть западные страны в открытый конфликт с Россией под предлогом поддержки Украины", — написал Дэвис в соцсети X.
По мнению эксперта, хамский тон письма Зеленского показывает, что цель автора заключалась не в поиске мирного урегулирования, а в создании провокации.
"Мы играем в опасную игру, полагая, что у России нет красных линий <…>. Это заблуждение уже привело к разрушению будущего Украины, оно может разрушить и наше будущее", — заключил Дэвис.
Обращение главы киевского режима появилось на его сайте вечером в четверг. В нем Зеленский выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом он утверждает, что участие в переговорах должны принять как Европа, так и США.
Путин прокомментировал письмо на пленарном заседании ПМЭФ. Он указал на хамский тон главы киевского режима. Президент пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.