"Опасная игра". Ответ Путина на выходку Зеленского ужаснул США

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский с помощью письма, адресованного Владимиру Путину, пытался спровоцировать резкий ответ России, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По мнению эксперта, хамский тон письма Зеленского показывает, что цель автора заключалась не в поиске мирного урегулирования, а в создании провокации.