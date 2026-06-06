Краткий пересказ от РИА ИИ Ссора с Варшавой может лишить Киев польской военной помощи и стать препятствием на пути в ЕС и НАТО, пишет издание "Страна.ua".

Напряженность между Киевом и Варшавой из-за героизации ОУН* может усилиться, так как в случае присоединения Украины к ЕС эти страны могут стать серьезными экономическими соперниками.

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Участие Владимира Зеленского в героизации деятелей Организации украинских националистов* (ОУН*) может закрыть Киеву дорогу в Евросоюз, пишет "Страна.ua".

"По мнению экспертов, ссора с Варшавой может не только лишить Киев польский военной помощи, но и стать препятствием на пути в ЕС НАТО ", — говорится в публикации.

Отмечается, что из-за действий главы киевского режима обострился давний конфликт с президентом Польши Каролем Навроцким , который неоднократно выступал против вступления Украины в эти международные объединения.

Помимо этого, как пишет издание, напряженность между Киевом и Варшавой из-за героизации ОУН* — это лишь один из аспектов противоречий: в случае присоединения Украины к ЕС эти страны могут стать серьезными экономическими соперниками.

Как сообщало издание " Страна.ua ", киевский режим может перезахоронить на Украине и других почитаемых им деятелей, в том числе лидеров ОУН* Степана Бандеру и Евгения Коновальца.

УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты также тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.

Вопрос трактовки Волынской резни — самый сложный в отношениях между двумя странами. В Польше 11 июля отмечают День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами. За несколько лет Польша с трудом получила разрешение на эксгумацию жертв резни в двух местах на территории Украины.