Ответ Польши на выходку Зеленского вызвал панику на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ссора с Варшавой может лишить Киев польской военной помощи и стать препятствием на пути в ЕС и НАТО, пишет издание "Страна.ua".
- Напряженность между Киевом и Варшавой из-за героизации ОУН* может усилиться, так как в случае присоединения Украины к ЕС эти страны могут стать серьезными экономическими соперниками.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Участие Владимира Зеленского в героизации деятелей Организации украинских националистов* (ОУН*) может закрыть Киеву дорогу в Евросоюз, пишет "Страна.ua".
Отмечается, что из-за действий главы киевского режима обострился давний конфликт с президентом Польши Каролем Навроцким, который неоднократно выступал против вступления Украины в эти международные объединения.
Помимо этого, как пишет издание, напряженность между Киевом и Варшавой из-за героизации ОУН* — это лишь один из аспектов противоречий: в случае присоединения Украины к ЕС эти страны могут стать серьезными экономическими соперниками.
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Он также присвоил наименование "имени героев УПА*" подразделению ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды — ордена Белого орла.
Как сообщало издание "Страна.ua", киевский режим может перезахоронить на Украине и других почитаемых им деятелей, в том числе лидеров ОУН* Степана Бандеру и Евгения Коновальца.
УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты также тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
Вопрос трактовки Волынской резни — самый сложный в отношениях между двумя странами. В Польше 11 июля отмечают День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами. За несколько лет Польша с трудом получила разрешение на эксгумацию жертв резни в двух местах на территории Украины.
* Запрещенные на территории России экстремистские организации.