"Это катастрофа!" Письмо Зеленского Путину вызвало переполох в Киеве

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"Мне, как украинке, письмо не понравилось. Оно больше похоже на заранее подготовленное публичное заявление, чем на подлинную попытку диалога. Если бы целью действительно было положить конец конфликту и найти общий язык, оно не транслировалось бы как показная риторика, созданная, по-видимому, для аудитории, а не для развития взаимопонимания. На данном этапе дальнейшее политическое неповиновение лишь продлевает страдания", — написала она.