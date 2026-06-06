"Это катастрофа!" Письмо Зеленского Путину вызвало переполох в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его письмо Путину, считая его показным и не направленным на поиск диалога.
- Зеленский в письме предложил начать прямой диалог и встретиться на нейтральной территории, указав на необходимость участия в переговорах Европы и США.
- Путин на пленарном заседании ПМЭФ прокомментировал письмо, отметив его хамский тон и указав, что контакты на высшем уровне возможны только после достижения предварительных договоренностей специалистами.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X раскритиковала его письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину.
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"Мне, как украинке, письмо не понравилось. Оно больше похоже на заранее подготовленное публичное заявление, чем на подлинную попытку диалога. Если бы целью действительно было положить конец конфликту и найти общий язык, оно не транслировалось бы как показная риторика, созданная, по-видимому, для аудитории, а не для развития взаимопонимания. На данном этапе дальнейшее политическое неповиновение лишь продлевает страдания", — написала она.
По ее мнению, лидерство, основанное на сохранении человеческих ценностей, требует отбросить эго, сесть, выслушать и высказаться "без попыток оскорбить и заигрывать с радикальными идеями".
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"Однако письмо раскрывает позицию обиженного ребенка: возмущенного, отстраненного и, по-видимому, не осознающего всей масштабности человеческой катастрофы. Оно ставит личный имидж выше морального долга уберечь людей от дальнейших потерь. В конечном счете мудрость заключается не в театральной силе, а в смиренном мужестве выбрать переговоры и сохранить жизнь", — резюмировала Мендель.
Обращение главы киевского режима появилось на его сайте вечером в четверг. В нем Зеленский выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом он утверждает, что участие в переговорах должны также принять как Европа, так и США.
Путин прокомментировал письмо на пленарном заседании ПМЭФ. Он указал на хамский тон главы киевского режима. Президент пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения двусторонних договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.