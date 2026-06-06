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СМИ раскрыли, как Зеленский отреагировал на заявление Путина - РИА Новости, 06.06.2026
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14:41 06.06.2026 (обновлено: 18:11 06.06.2026)
СМИ раскрыли, как Зеленский отреагировал на заявление Путина

Times of India: Зеленский был в ярости после ответа Путина на его письмо

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский выступил с гневным обращением к украинцам после ответа президента России Владимира Путина на его письмо.
  • Он обвинил российского лидера в том, что тот якобы не заинтересован в прекращении конфликта.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский выступил с гневным обращением к украинцам после ответа президента России Владимира Путина на его письмо, сообщает Times оf India.

"Зеленский выступил с резкими обвинениями в адрес России", — говорится в публикации под названием "Путин публично унизил Зеленского. Выбросил его письмо о войне на Украине в мусорку. Ярость в Киеве".
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Издание отмечает, что глава киевского режима обвинил российского лидера в том, что тот якобы не заинтересован в прекращении конфликта.

Обращение главы киевского режима появилось на его сайте вечером в четверг. В нем Зеленский выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом он утверждает, что участие в переговорах также должны принять как Европа, так и США.
Путин прокомментировал письмо на пленарном заседании ПМЭФ. Он указал на хамский тон главы киевского режима. Президент пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.
Песков также отмечал, что Путин не раз предлагал главе киевского режима встретиться в Москве, если тот хочет поговорить.
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