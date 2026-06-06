СМИ раскрыли, как Зеленский отреагировал на заявление Путина

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский выступил с гневным обращением к украинцам после ответа президента России Владимира Путина на его письмо, сообщает Times оf India.



"Зеленский выступил с резкими обвинениями в адрес России", — говорится в публикации под названием "Путин публично унизил Зеленского. Выбросил его письмо о войне на Украине в мусорку. Ярость в Киеве".