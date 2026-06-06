Захарова рассказала о личных качествах Лаврова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова назвала Сергея Лаврова многогранной личностью.
- Она добавила, что ей очень хотелось через свою работу на посту главы департамента информации и печати МИД раскрыть его личность.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии ПМЭФ рассказала о личных качествах министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который, как она отметила, является многогранной личностью.
"Я посмотрела, какой фантастический ресурс является собой непосредственно фигура Сергея Викторовича Лаврова. Почему? Потому что все видят эту публичную, официальную часть. Но он личность, многогранная личность", - сказала Захарова.
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Она добавила, что ей очень хотелось через свою работу на посту главы департамента информации и печати МИД РФ раскрыть его личность.
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"(Лавров - ред.) личность от рождения с определенным набором, хотя, мне кажется, до конца еще не определенным набором дарования. Не все вы знаете, не все в этом смысле опубликовано", - добавила Захарова.
Дипломат напомнила, что опубликованы лишь отдельные стихи Лаврова.
"Но так, чтобы в совокупности, конечно, там целый безбрежный мир", - подчеркнула Захарова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.