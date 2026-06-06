Для России важно выполнить задачи СВО, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России важно достигнуть своих интересов и выполнить задачи, поставленные в начале СВО.
- Он отметил, что боевая фаза конфликта длится уже пятый год.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. России важно достигнуть своих интересов и выполнить задачи, которые ставились в начале СВО, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Конфликт давний, длится долго, и боевая фаза длится уже пятый год. Это много времени. Для России очень важно достигнуть наших интересов и выполнить те задачи, которые ставились в начале специальной военной операции", - сказал Песков в интервью Медиакорпорации Китая на полях ПМЭФ.