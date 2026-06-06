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Для России важно выполнить задачи СВО, заявил Песков - РИА Новости, 06.06.2026
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11:08 06.06.2026 (обновлено: 11:18 06.06.2026)
Для России важно выполнить задачи СВО, заявил Песков

Песков: России важно достигнуть своих интересов и выполнить задачи СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России важно достигнуть своих интересов и выполнить задачи, поставленные в начале СВО.
  • Он отметил, что боевая фаза конфликта длится уже пятый год.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. России важно достигнуть своих интересов и выполнить задачи, которые ставились в начале СВО, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Конфликт давний, длится долго, и боевая фаза длится уже пятый год. Это много времени. Для России очень важно достигнуть наших интересов и выполнить те задачи, которые ставились в начале специальной военной операции", - сказал Песков в интервью Медиакорпорации Китая на полях ПМЭФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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