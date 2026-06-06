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Астроном рассказал о самом ожидаемом небесном явлении июня - РИА Новости, 06.06.2026
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02:26 06.06.2026
Астроном рассказал о самом ожидаемом небесном явлении июня

Алексеев: самым ожидаемым явлением июня станет сближение Венеры и Юпитера

© NASAЮпитер
Юпитер - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© NASA
Юпитер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самым ожидаемым явлением июня станет сближение Венеры и Юпитера.
  • 15 июня к Венере и Юпитеру приблизится Меркурий, а 17 июня — Луна.
  • Все эти объекты, кроме Меркурия, хорошо видны на вечернем небе невооруженным глазом.
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Самым ожидаемым и заметным явлением июня станет сближение Венеры и Юпитера, к которым, в свою очередь, приблизятся Меркурий и Луна, рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.
"Самым ожидаемым и заметным явлением июня станет сближение Венеры и Юпитера, хорошо видное на вечернем небе. Постепенно отдаляясь от Солнца, Венера окажется 9 июня на расстоянии 1,5 градуса от Юпитера. Оба светила будут хорошо видны на западном небосклоне через некоторое время после захода Солнца", - сказал собеседник.
Пятнадцатого июня к этим двум планетам приблизится Меркурий, который будет находится в восточной элонгации – максимальном отклонении от Солнца, добавил ученый. А 17 июня, по его словам, картину дополнит Луна, которая расположится между Венерой и Юпитером.
"Все эти объекты, кроме Меркурия, хорошо видны на вечернем небе невооруженным глазом. А если есть в распоряжении любительский телескоп или бинокль, то картину можно будет рассмотреть в подробностях", - подчеркнул Алексеев.
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