Астроном рассказал о самом ожидаемом небесном явлении июня

Краткий пересказ от РИА ИИ Самым ожидаемым явлением июня станет сближение Венеры и Юпитера.

15 июня к Венере и Юпитеру приблизится Меркурий, а 17 июня — Луна.

Все эти объекты, кроме Меркурия, хорошо видны на вечернем небе невооруженным глазом.

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Самым ожидаемым и заметным явлением июня станет сближение Венеры и Юпитера, к которым, в свою очередь, приблизятся Меркурий и Луна, рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

"Самым ожидаемым и заметным явлением июня станет сближение Венеры и Юпитера, хорошо видное на вечернем небе. Постепенно отдаляясь от Солнца, Венера окажется 9 июня на расстоянии 1,5 градуса от Юпитера. Оба светила будут хорошо видны на западном небосклоне через некоторое время после захода Солнца", - сказал собеседник.

Пятнадцатого июня к этим двум планетам приблизится Меркурий, который будет находится в восточной элонгации – максимальном отклонении от Солнца, добавил ученый. А 17 июня, по его словам, картину дополнит Луна , которая расположится между Венерой и Юпитером.