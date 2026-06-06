Якутия планирует выйти на уровень добычи угля до 60 миллионов тонн в год

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Якутия планирует в ближайшие годы выйти на уровень добычи угля до 60 миллионов тонну, если на рынке не ухудшится ситуация, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава республики Айсен Николаев.

По словам главы республики, несколько лет назад регион начинал с показателя добычи угля в 14 миллионов тонн в год, а в 2025 году этот показатель уже составил 51,6 миллиона тонн. В 2026 году ожидается, что объем добычи может достичь 53-54 миллионов тонн.

"Если рынок кардинально не будет ухудшаться, а будет оставаться вот так, как он сейчас есть, мы все-таки надеемся, что рост у нас, пусть не такой быстрый, как был ранее, но он будет продолжаться. И цифры 55-60 миллионов тонн… мы надеемся, что это ближайшие годы", - сказал Николаев.

Он также отметил, что уголь остается ключевым продуктом для Якутии и пользуется высоким спросом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.