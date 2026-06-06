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Якутия планирует выйти на уровень добычи угля до 60 миллионов тонн в год - РИА Новости, 06.06.2026
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Республика Саха (Якутия)
 
12:56 06.06.2026 (обновлено: 12:59 06.06.2026)
Якутия планирует выйти на уровень добычи угля до 60 миллионов тонн в год

Николаев: Якутия планирует выйти на уровень добычи угля до 60 млн тонн за год

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на стенде РИА Новости
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на стенде РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Якутия планирует в ближайшие годы выйти на уровень добычи угля до 60 миллионов тонну, если на рынке не ухудшится ситуация, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава республики Айсен Николаев.
По словам главы республики, несколько лет назад регион начинал с показателя добычи угля в 14 миллионов тонн в год, а в 2025 году этот показатель уже составил 51,6 миллиона тонн. В 2026 году ожидается, что объем добычи может достичь 53-54 миллионов тонн.
"Если рынок кардинально не будет ухудшаться, а будет оставаться вот так, как он сейчас есть, мы все-таки надеемся, что рост у нас, пусть не такой быстрый, как был ранее, но он будет продолжаться. И цифры 55-60 миллионов тонн… мы надеемся, что это ближайшие годы", - сказал Николаев.
Он также отметил, что уголь остается ключевым продуктом для Якутии и пользуется высоким спросом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевПМЭФ
 
 
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