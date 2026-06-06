В нескольких украинских регионах прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кролевце Сумской области и некоторых других украинских регионах прогремели взрывы.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Взрыв прогремел в Кролевце в Сумской области на фоне воздушной тревоги, передает "Общественное".
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"В Кролевце слышали взрыв", — сообщил телеканал.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в части Сумской области.
Взрывы сегодня также прогремели в Сумах, Днепропетровске, Полтаве и Чугуевском районе.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18