В Харьковской области прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чугуевском районе Харьковской области прогремел взрыв.
- На момент взрыва в части Харьковской области звучал сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в Чугуевском районе Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает местный филиал украинского телеканала "Общественное".
"Взрыв прозвучал в Чугуевском районе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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