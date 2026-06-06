Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Сумы на Украине прогремел взрыв.
- Воздушная тревога действует на территории Сумской, Харьковской областей, а также в частях Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областей.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует на территории Сумской, Харьковской областей, а также в частях Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областей.
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