ВЦИОМ назвал процент жизнерадостных россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 35 процентов россиян можно отнести к жизнерадостным, заявил Константин Абрамов, генеральный директор фонда ВЦИОМ.
- Индекс эмоциональной оценки, рассчитываемый на основе разницы между долей жизнерадостных и тревожных людей, находится на отметке плюс 11 пунктов.
- По словам Абрамова, доминирование жизнерадостного состояния свидетельствует о сохранении внутренней устойчивости общества.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 30 процентов россиян можно отнести к жизнерадостным, заявил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на полях Петербургского международного форума (ПМЭФ).
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"Тридцать пять процентов россиян можно отнести к жизнерадостным - то есть к тем, у кого в последние дни преобладали позитивные эмоции. Это самая крупная группа. Еще 25% находятся в тревожном состоянии, 22% - в сдержанном, и 18% - в возбужденном, то есть эмоционально более ярко реагирующем на происходящее", - сказал Абрамов "Ленте.ру", комментируя последние опросы ВЦИОМ.
Он отметил, что специалисты используют эти данные, чтобы рассчитать индекс эмоциональной оценки, который показывает разницу между долей жизнерадостных и тревожных людей. По его словам, этот показатель находится на отметках плюс 11 пунктов, как и в январе 2026 года.
"Если смотреть в целом, то жизнерадостное состояние сегодня доминирует, и это важный сигнал: общество сохраняет внутреннюю устойчивость", - добавил Абрамов.