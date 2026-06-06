ВЦИОМ назвал процент жизнерадостных россиян

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"Тридцать пять процентов россиян можно отнести к жизнерадостным - то есть к тем, у кого в последние дни преобладали позитивные эмоции. Это самая крупная группа. Еще 25% находятся в тревожном состоянии, 22% - в сдержанном, и 18% - в возбужденном, то есть эмоционально более ярко реагирующем на происходящее", - сказал Абрамов "Ленте.ру", комментируя последние опросы ВЦИОМ.