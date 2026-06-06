Редько и Шеваров выиграли второй этап велогонки "Россия"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Екатерина Редько и Дмитрий Шеваров стали победителями второго этапа велогонки «Россия», который проходил между Владимиром и Суздалем.
- В период с 16 мая по 12 сентября состоятся восемь этапов многодневной велогонки «Россия», а заключительный этап примет Москва.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Екатерина Редько и Дмитрий Шеваров стали победителями второго этапа велогонки "Россия".
Шеваров преодолел дистанцию за 2 часа 13 минут 14 секунд. Второе место занял Игорь Петров (2:13.25), третьим стал Артем Дубов (2:13.33). У женщин Редько финишировала за 2 часа 27 минут 36 секунд. Далее расположились Александра Дмитренко (2:35.27) и Виктория Иванова (2:54.21).