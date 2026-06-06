Рейтинг@Mail.ru
Редько и Шеваров выиграли второй этап велогонки "Россия" - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 06.06.2026
Редько и Шеваров выиграли второй этап велогонки "Россия"

Редько и Шеваров выиграли второй этап велогонки "Россия" во Владимире и Суздале

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВелоспорт
Велоспорт - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Велоспорт. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Екатерина Редько и Дмитрий Шеваров стали победителями второго этапа велогонки «Россия», который проходил между Владимиром и Суздалем.
  • В период с 16 мая по 12 сентября состоятся восемь этапов многодневной велогонки «Россия», а заключительный этап примет Москва.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Екатерина Редько и Дмитрий Шеваров стали победителями второго этапа велогонки "Россия".
Гонка проходила в один круг длиной 85 км и соединяла два города - Владимир и Суздаль.
Шеваров преодолел дистанцию за 2 часа 13 минут 14 секунд. Второе место занял Игорь Петров (2:13.25), третьим стал Артем Дубов (2:13.33). У женщин Редько финишировала за 2 часа 27 минут 36 секунд. Далее расположились Александра Дмитренко (2:35.27) и Виктория Иванова (2:54.21).
В период с 16 мая по 12 сентября состоятся восемь этапов многодневной велогонки "Россия", суммарная протяженность дистанции - около 500 километров. Заключительный этап 12 сентября примет Москва, он пройдет на Воробьевых горах. Третий этап гонки пройдет 20 июня в Ярославле.
Российский велогонщик BORA – hansgrohe Александр Власов - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Велогонщик Власов остался на 28-м месте в общем зачете "Джиро д'Италия"
22 мая, 19:33
 
СпортвелогонкиВладимирСуздаль
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    07.06 03:00
    Вегас
    Каролина
  • Теннис
    07.06 13:30
    Р. Сафиуллин
    А. Галарна
  • Теннис
    07.06 12:30
    Д. А. Беррейдж
    А. Блинкова
  • Теннис
    Завершен
    М. Хвалиньская
    М. Андреева
    32
    66
  • Волейбол
    Завершен
    Грузия
    Израиль
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    США
    Германия
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Швейцария
    Австралия
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Катар
    Сальвадор
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Боливия
    Шотландия
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Новая Зеландия
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала