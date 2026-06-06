Редько и Шеваров выиграли второй этап велогонки "Россия"

Шеваров преодолел дистанцию за 2 часа 13 минут 14 секунд. Второе место занял Игорь Петров (2:13.25), третьим стал Артем Дубов (2:13.33). У женщин Редько финишировала за 2 часа 27 минут 36 секунд. Далее расположились Александра Дмитренко (2:35.27) и Виктория Иванова (2:54.21).