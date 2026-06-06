"Тампа" выпустила именные шайбы в честь завоевания Василевским "Везины"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» выпустил лимитированную серию шайб в честь Андрея Василевского.
- Тираж коллекционной серии ограничен 2026 экземплярами, стоимость одной шайбы составляет 12,99 доллара.
- Андрей Василевский стал обладателем «Везина Трофи» второй раз в карьере, набрав 114 очков по итогам голосования генеральных менеджеров всех 32 клубов НХЛ.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" выпустил лимитированную серию шайб в честь россиянина Андрея Василевского, завоевавшего награду лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Везина Трофи", сообщается на сайте магазина команды.
На лицевой стороне сувенира размещены фотография российского голкипера, надпись "Обладатель "Везина Трофи" 2026 года" и изображение самого трофея. Тираж коллекционной серии ограничен 2026 экземплярами. Стоимость одной шайбы составляет 12,99 доллара.
НХЛ в субботу объявила, что Василевский стал обладателем "Везина Трофи", который ежегодно вручается лучшему вратарю регулярного сезона. Для россиянина эта награда стала второй в карьере. Голкипер по итогам голосования генеральных менеджеров всех 32 клубов НХЛ набрал 114 очков. В регулярном чемпионате Василевский провел 58 матчей, в которых одержал 39 побед, дважды отыграл на ноль и отразил 91,2% бросков.
Василевскому 31 год. В первый раз он взял "Везину" в 2019 году. На его счету два Кубка Стэнли с "Тампой". В сезоне-2020/21 он был признан самым ценным игроком плей-офф.