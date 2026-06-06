"Тампа" выпустила именные шайбы в честь завоевания Василевским "Везины"

На лицевой стороне сувенира размещены фотография российского голкипера, надпись "Обладатель "Везина Трофи" 2026 года" и изображение самого трофея. Тираж коллекционной серии ограничен 2026 экземплярами. Стоимость одной шайбы составляет 12,99 доллара.

Василевскому 31 год. В первый раз он взял "Везину" в 2019 году. На его счету два Кубка Стэнли с "Тампой". В сезоне-2020/21 он был признан самым ценным игроком плей-офф.