Агент Василевского заявил, что вратарь полностью заслужил "Везину"

"На "Везину" были номинированы два клиента нашего агентства: Андрей Василевский и Илья Сорокин. Для меня как агента особенная честь представлять двух вратарей такого уровня, и я искренне болел за каждого из них. Рад и горд поздравить Андрея с заслуженной победой. Василевский вновь подтвердил свой статус одного из величайших вратарей в истории НХЛ. Эта награда принадлежит ему по праву. Илья провел выдающийся сезон и заслуживает самых теплых слов. Вторая номинация на "Везину" в карьере говорит о его неизменно высоком уровне. Уверен, что его время еще впереди", - заявил Мильштейн.