Агент Василевского заявил, что вратарь полностью заслужил "Везину"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Голкипер клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский стал обладателем "Везина Трофи".
- Хоккейный агент Дэн Мильштейн отметил, что россиянин одержал заслуженную победу в голосовании премии лучшему вратарю сезона.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Сенченко. Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы голкипера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрея Василевского, в разговоре с РИА Новости отметил, что россиянин одержал заслуженную победу в голосовании премии лучшему вратарю сезона.
НХЛ в субботу объявила, что Василевский стал обладателем "Везина Трофи", который ежегодно вручается лучшему вратарю регулярного сезона. Для россиянина эта награда стала второй в карьере. Василевский по итогам голосования генеральных менеджеров всех 32 клубов НХЛ набрал 114 очков. Второе место занял россиянин Илья Сорокин из "Нью-Йорк Айлендерс" (51 очко), третье - американец Джереми Свэйман (46), представляющий "Бостон Брюинз".
"На "Везину" были номинированы два клиента нашего агентства: Андрей Василевский и Илья Сорокин. Для меня как агента особенная честь представлять двух вратарей такого уровня, и я искренне болел за каждого из них. Рад и горд поздравить Андрея с заслуженной победой. Василевский вновь подтвердил свой статус одного из величайших вратарей в истории НХЛ. Эта награда принадлежит ему по праву. Илья провел выдающийся сезон и заслуживает самых теплых слов. Вторая номинация на "Везину" в карьере говорит о его неизменно высоком уровне. Уверен, что его время еще впереди", - заявил Мильштейн.
В регулярном чемпионате Василевский провел 58 матчей, в которых одержал 39 побед, дважды отыграл на ноль и отразил 91,2% бросков.
Василевскому 31 год. В первый раз он взял "Везину" в 2019 году. На его счету два Кубка Стэнли с "Тампой". В сезоне-2020/21 он был признан самым ценным игроком плей-офф.