Василевский стал обладателем "Везина Трофи" как лучший вратарь НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Василевский из клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» второй раз стал обладателем награды «Везина Трофи» как лучший вратарь регулярного чемпионата НХЛ.
- В голосовании генеральных менеджеров клубов НХЛ Василевский набрал 114 очков, опередив Илью Сорокина из «Нью-Йорк Айлендерс» (51 очко) и Джереми Свэймана из «Бостон Брюинз» (46 очков).
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россиянин Андрей Василевский из клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" второй раз стал обладателем награды лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - "Везина Трофи", сообщается на сайте организации.
Василевский по итогам голосования генеральных менеджеров всех 32 клубов НХЛ набрал 114 очков. Второе место занял россиянин Илья Сорокин из "Нью-Йорк Айлендерс" (51 очко), третье - американец Джереми Свэйман (46), представляющий "Бостон Брюинз".
В регулярном чемпионате Василевский провел 58 матчей, в которых одержал 39 побед, дважды отыграл на ноль и отразил 91,2% бросков.
Василевскому 31 год. В первый раз он взял "Везину" в 2019 году. На его счету два Кубка Стэнли с "Тампой". В сезоне-2020/21 он был признан самым ценным игроком плей-офф.