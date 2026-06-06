Василевский стал обладателем "Везина Трофи" как лучший вратарь НХЛ

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости . Россиянин Андрей Василевский из клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" второй раз стал обладателем награды лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - "Везина Трофи", сообщается на сайте организации.

В регулярном чемпионате Василевский провел 58 матчей, в которых одержал 39 побед, дважды отыграл на ноль и отразил 91,2% бросков.

Василевскому 31 год. В первый раз он взял "Везину" в 2019 году. На его счету два Кубка Стэнли с "Тампой". В сезоне-2020/21 он был признан самым ценным игроком плей-офф.