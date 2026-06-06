В Польше рассказали о провале попыток переименовать "русские вареники"

"Иногда можно встретить такие случаи, когда в основном производители дешевых полуфабрикатов просто меняют название своего продукта с "русские" на "украинские", оставляя без изменений и ингредиенты, и рецепт, и даже дизайн упаковки, но подавляющее большинство людей в таких случаях теряются и все-равно говорят именно "русские", - сказал владелец одного из варшавских ресторанов.