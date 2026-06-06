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В Польше рассказали о провале попыток переименовать "русские вареники" - РИА Новости, 06.06.2026
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09:21 06.06.2026 (обновлено: 09:48 06.06.2026)

В Польше рассказали о провале попыток переименовать "русские вареники"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВареники
Вареники - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Попытки переименовать традиционное польское блюдо "русские вареники" в "украинские" провалились.
  • Для большинства поляков это блюдо ассоциируется с домашней едой и традицией, а не с политикой.
ВАРШАВА, 6 июн - РИА Новости. Попытки переименовать традиционное польское блюдо "русские вареники" в "украинские" провалились, сообщили РИА Новости представители гастрономического бизнеса в Варшаве.
Pierogi (вареники) - одно из национальных блюд Польши. Они отличаются начинкой - с капустой и грибами, с творогом, с ягодами. Pierogi ruskie ("русские вареники") готовятся с творожно-картофельной начинкой. Обязательным является использование при приготовлении жареного лука, которым посыпают блюдо, но могут и добавлять его в начинку.
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"Иногда можно встретить такие случаи, когда в основном производители дешевых полуфабрикатов просто меняют название своего продукта с "русские" на "украинские", оставляя без изменений и ингредиенты, и рецепт, и даже дизайн упаковки, но подавляющее большинство людей в таких случаях теряются и все-равно говорят именно "русские", - сказал владелец одного из варшавских ресторанов.
Он добавил, что попытки отказаться от традиционного названия предпринимались в основном в социальных сетях и медиа, однако в повседневной жизни они не прижились.
«
"Для большинства поляков "русские вареники" - это не про политику, а про домашнюю еду, вкус, традицию. Многие даже не задумываются о происхождении названия", - отметил собеседник агентства.
Владелец магазина в центре Варшавы, специализирующегося на полуфабрикатах и готовой домашней кухне, подтвердил РИА Новости, что дискуссии о названии блюда серьезно на продажи не повлияли.
«
"Были разговоры, дискуссии, кто-то предлагал переименовать блюдо, но дальше обсуждений дело не пошло. Люди привыкли к этому названию за десятилетия", — пояснил он.
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