Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счетом 3:0.
- На 42-й минуте команда Буркина-Фасо осталась в меньшинстве после прямой красной карточки, полученной Мохамедом Уэдраого.
- Главный тренер сборной России Валерий Карпин эмоционально выразил недовольство игрой подопечных во втором тайме и назвал его катастрофой.
ВОЛГОГРАД, 6 июн - РИА Новости. Защитник сборной России Илья Вахания рассказал, что главный тренер Валерий Карпин эмоционально выразил недовольство игрой подопечных во втором тайме товарищеского матча против команды Буркина-Фасо, и подчеркнул, что по ходу встречи у футболистов было ощущение, что они обыграют соперника "стоя", но у них не получилось это сделать.
В пятницу в Волгограде сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счетом 3:0. На 42-й минуте команда Буркина-Фасо осталась в меньшинстве после прямой красной карточки, полученной Мохамедом Уэдраого. После матча Карпин назвал второй тайм катастрофой и на пресс-конференции подчеркнул, что проблему такой игры можно решить либо разговорами, либо битьем футболистов.
"Возможно, вышли расслабленными на второй тайм. Думали, что сейчас стоя соперников обыграем, но не получилось. После матча Валерий Георгиевич был недоволен, особенно вторым таймом, высказал претензии довольно эмоционально. В принципе все по делу. Будем исправляться", - сказал Вахания в видео, опубликованном в Telegram-канале сборной России.
После игры в Волгограде команда Карпина проведет еще один товарищеский матч - 9 июня в Калининграде состоится встреча со сборной Тринидада и Тобаго. 28 мая сборная России со счетом 0:1 уступила египтянам в Каире.