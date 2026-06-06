Вахания рассказал, что Карпин выразил недовольство игрой сборной

ВОЛГОГРАД, 6 июн - РИА Новости. Защитник сборной России Илья Вахания рассказал, что главный тренер Валерий Карпин эмоционально выразил недовольство игрой подопечных во втором тайме товарищеского матча против команды Буркина-Фасо, и подчеркнул, что по ходу встречи у футболистов было ощущение, что они обыграют соперника "стоя", но у них не получилось это сделать.