Решить вопрос урегулирования в ПМР без России невозможно, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявил, что решить вопросы с приднестровским урегулированием без России невозможно.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Решить вопрос с приднестровским урегулированием без России невозможно, заявил РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег Озеров.
"Решить вопросы в Приднестровье и с приднестровским урегулированием без России невозможно, это иллюзия", - сказал он на полях ПМЭФ.
Как напомнил дипломат, российский миротворческий контингент в Приднестровье занят в том числе охраной складов, являющихся российской собственностью. Те, кто говорят о выводе миротворцев, должны опираться на международно-правовую базу урегулирования конфликта вокруг Приднестровья, которая состоит из серии документов, оформленных к 2019 году, подчеркнул Озеров.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате " 5+2 " участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.