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Решить вопрос урегулирования в ПМР без России невозможно, заявил посол - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
01:08 06.06.2026
Решить вопрос урегулирования в ПМР без России невозможно, заявил посол

Посол Озеров: решить вопрос с приднестровским урегулированием без РФ невозможно

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявил, что решить вопросы с приднестровским урегулированием без России невозможно.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Решить вопрос с приднестровским урегулированием без России невозможно, заявил РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег Озеров.
"Решить вопросы в Приднестровье и с приднестровским урегулированием без России невозможно, это иллюзия", - сказал он на полях ПМЭФ.
Как напомнил дипломат, российский миротворческий контингент в Приднестровье занят в том числе охраной складов, являющихся российской собственностью. Те, кто говорят о выводе миротворцев, должны опираться на международно-правовую базу урегулирования конфликта вокруг Приднестровья, которая состоит из серии документов, оформленных к 2019 году, подчеркнул Озеров.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате " 5+2 " участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026РоссияМолдавияКишиневОлег ОзеровОБСЕ
 
 
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