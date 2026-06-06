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В Турции миллиардер стал фигурантом следствия после шутки о курдах - РИА Новости, 06.06.2026
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16:47 06.06.2026
В Турции миллиардер стал фигурантом следствия после шутки о курдах

В Турции начали расследование в отношении миллиардера Коча после шутки о курдах

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул, Турция
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Стамбул, Турция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генпрокуратура турецкого Измира начала расследование в отношении 95-летнего миллиардера Рахми Коча после его шутки о курдах.
  • Шутка вызвала волну критики со стороны СМИ, политиков и пользователей соцсетей.
  • Рахми Коч принес извинения, отметив, что сожалеет о содеянном и не собирался никого оскорблять.
СТАМБУЛ, 6 июн – РИА Новости. Генпрокуратура турецкого Измира начала в субботу расследование в отношении 95-летнего турецкого миллиардера Рахми Коча после его шутки о курдах, говорится в полученном РИА Новости заявлении прокуратуры.
Миллиардер на открытии Американской больницы в Измире рассказал бывшему премьеру Турции Бинали Йылдырыму и другим чиновникам анекдот про курдянку, пришедшую на прием к доктору. Шутка вызвала волну критики со стороны СМИ, политиков и пользователей соцсетей.
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"В опубликованном в соцсетях и СМИ видео бизнесмен Р. К. выступил с заявлениями, нацеленными против части населения и задевающими чувства общества. В этой связи генеральная прокуратура Измира официально начала расследование по подозрению в публичном унижении части населения на основании различий в социальном положении, этносе, религии, конфессии, гендере", - говорится в заявлении.
Официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик раскритиковал Коча, призвав его извиниться.
"Использование слова "курдянка" рядом с унизительными выражениями не соответствует нашим ценностям, это ошибочно и неправильно... дискриминационные высказывания никогда нельзя маскировать под шутку", - заявил Челик.
Позже холдинг опубликовал в соцсетях извинение Коча. Миллиардер отметил, что сожалеет о содеянном и не собирался никого оскорблять.
Коч является почетным председателем холдинга Koç. Инвестиции холдинга в строительство больницы составили 150 миллионов долларов, рассказал сам миллиардер. Его состояние оценивается в порядка 2,4 миллиарда долларов, династия Коч считается одной из богатейших семей Турции.
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