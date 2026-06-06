В Турции миллиардер стал фигурантом следствия после шутки о курдах

Краткий пересказ от РИА ИИ Генпрокуратура турецкого Измира начала расследование в отношении 95-летнего миллиардера Рахми Коча после его шутки о курдах.

Шутка вызвала волну критики со стороны СМИ, политиков и пользователей соцсетей.

Рахми Коч принес извинения, отметив, что сожалеет о содеянном и не собирался никого оскорблять.

СТАМБУЛ, 6 июн – РИА Новости. Генпрокуратура турецкого Измира начала в субботу расследование в отношении 95-летнего турецкого миллиардера Рахми Коча после его шутки о курдах, говорится в полученном РИА Новости заявлении прокуратуры.

Миллиардер на открытии Американской больницы в Измире рассказал бывшему премьеру Турции Бинали Йылдырыму и другим чиновникам анекдот про курдянку, пришедшую на прием к доктору. Шутка вызвала волну критики со стороны СМИ, политиков и пользователей соцсетей.

"В опубликованном в соцсетях и СМИ видео бизнесмен Р. К. выступил с заявлениями, нацеленными против части населения и задевающими чувства общества. В этой связи генеральная прокуратура Измира официально начала расследование по подозрению в публичном унижении части населения на основании различий в социальном положении, этносе, религии, конфессии, гендере", - говорится в заявлении.

Официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик раскритиковал Коча, призвав его извиниться.

"Использование слова "курдянка" рядом с унизительными выражениями не соответствует нашим ценностям, это ошибочно и неправильно... дискриминационные высказывания никогда нельзя маскировать под шутку", - заявил Челик.

Позже холдинг опубликовал в соцсетях извинение Коча. Миллиардер отметил, что сожалеет о содеянном и не собирался никого оскорблять.