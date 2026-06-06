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СМИ: недалеко от Севастополя атаковано турецкое судно - РИА Новости, 06.06.2026
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00:27 06.06.2026 (обновлено: 00:30 06.06.2026)
СМИ: недалеко от Севастополя атаковано турецкое судно

NTV: в Черном море атаковано турецкое рыболовное судно Duru 67, есть погибший

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГород-герой Севастополь
Город-герой Севастополь - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкое рыболовное судно Duru 67 было атаковано и затонуло у берегов Севастополя.
  • Судно Burak Kaya спасло пять раненых моряков, но один из них умер во время эвакуации.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Турецкое рыболовное судно Duru 67 было атаковано в Черном море недалеко от Севастополя, сообщает телеканал NTV со ссылкой на заявление командования береговой охраны Турции.
"Согласно заявлению командования береговой охраны, сегодня у берегов Севастополя, к западу от Крыма, было атаковано судно под турецким флагом Duru 67. В результате нападения судно получило повреждения и затонуло", — говорится в публикации.
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По данным телеканала, рыболовецкое судно Burak Kaya, находившееся в этом районе, спасло пять раненых моряков, однако один из них умер во время эвакуации.
Как сообщил накануне МИД России, ранним утром 5 июня в Азовском море были атакованы теплоходы "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджана. Азербайджанский МИД заявил, что в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна с 25 гражданами страны на борту, пять из них погибли.
Ранее в пятницу замглавы МИД России Михаил Галузин заявил журналистам, что за атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит узурпировавший власть киевский нацистский режим.
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