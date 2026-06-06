Российские туристы полюбили избинг и монастыринг

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские туристы заново открывают для себя различные виды туризма по стране.

Один из запросов среди путешественников — монастыринг или избинг, то есть поездка по монастырям или проживание в отдаленном селе.

Туристы интересуются мастер-классами по народно-художественным промыслам и агротуризмом.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Российские туристы заново открывают для себя различные виды туризма по стране, при этом один из запросов среди путешественников — монастыринг или избинг, то есть поездка по монастырям или селам, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2026.

"Тенденция не в создании новых видов туризма, а в новом "переоткрытии" ниш, которые вдруг вышли на поверхность и заинтересовали больше путешественников", — сказала Ломидзе

"Например, монастыринг или избинг, что в переводе на русский язык — просто поездка по монастырям или проживание в отдаленном селе", — добавила она.

Помимо этого глава АТОР выделила интерес среди российских путешественников к мастер-классам по народно-художественным промыслам. Туристы хотят не просто отправиться в маленький город, но и обучиться старинному ремеслу.

"Или поучаствовать в сборе урожая яблок — это уже агротуризм", — подчеркнула Ломидзе.