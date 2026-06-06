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Российские туристы полюбили избинг и монастыринг - РИА Новости, 06.06.2026
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03:44 06.06.2026 (обновлено: 06:15 06.06.2026)
Российские туристы полюбили избинг и монастыринг

Глава АТОР Ломидзе: российские туристы открывают для себя избинг и монастыринг

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкСпасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь на Соловках в Архангельской области
Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь на Соловках в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь на Соловках в Архангельской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские туристы заново открывают для себя различные виды туризма по стране.
  • Один из запросов среди путешественников — монастыринг или избинг, то есть поездка по монастырям или проживание в отдаленном селе.
  • Туристы интересуются мастер-классами по народно-художественным промыслам и агротуризмом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Российские туристы заново открывают для себя различные виды туризма по стране, при этом один из запросов среди путешественников — монастыринг или избинг, то есть поездка по монастырям или селам, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2026.
"Тенденция не в создании новых видов туризма, а в новом "переоткрытии" ниш, которые вдруг вышли на поверхность и заинтересовали больше путешественников", — сказала Ломидзе.
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"Например, монастыринг или избинг, что в переводе на русский язык — просто поездка по монастырям или проживание в отдаленном селе", — добавила она.
Помимо этого глава АТОР выделила интерес среди российских путешественников к мастер-классам по народно-художественным промыслам. Туристы хотят не просто отправиться в маленький город, но и обучиться старинному ремеслу.
"Или поучаствовать в сборе урожая яблок — это уже агротуризм", — подчеркнула Ломидзе.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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