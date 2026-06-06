Российский шахматист завоевал бронзу чемпионата Азии

Спортсмен набрал 7 очков из 9 возможных. Аналогичное количество баллов заработал другой россиянин, Савва Ветохин, который расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. Оба спортсмена вошли в пятерку лучших игроков чемпионата Азии и завоевали путевки на Кубок мира.