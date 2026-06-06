Российский шахматист завоевал бронзу чемпионата Азии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жамсаран Цыдыпов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии по шахматам, набрав 7 очков из 9 возможных.
- 11-летний Роман Шогджиев занял десятое место, набрав 6 очков, и установил мировой рекорд, выполнив первую международную гроссмейстерскую норму в своем возрасте.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российский шахматист Жамсаран Цыдыпов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии, который прошел в Улан-Баторе (Монголия).
Спортсмен набрал 7 очков из 9 возможных. Аналогичное количество баллов заработал другой россиянин, Савва Ветохин, который расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. Оба спортсмена вошли в пятерку лучших игроков чемпионата Азии и завоевали путевки на Кубок мира.
Десятое место занял 11-летний российский шахматист Роман Шогджиев, который набрал 6 очков. Как отмечает Федерация шахмат России, спортсмен установил мировой рекорд, выполнив первую международную гроссмейстерскую норму в своем возрасте.
Чемпионат Азии среди мужчин и женщин проходил с 28 мая по 6 июня.