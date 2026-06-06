Трамп вывел отношения России и США из тупика, заявил Кобяков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Надо отдать должное президенту США Дональду Трампу, который вывел отношения РФ и США из тупика, в который экс-президент Джо Байден их погрузил, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.