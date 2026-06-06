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Трамп вывел отношения России и США из тупика, заявил Кобяков - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:01 06.06.2026
Трамп вывел отношения России и США из тупика, заявил Кобяков

Кобяков: надо отдать должное Трампу, который вывел отношения РФ и США из тупика

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советник президента России Антон Кобяков заявил, что Дональд Трамп вывел отношения РФ и США из тупика, в который их погрузил Джо Байден.
  • Кобяков отметил, что диалог между Россией и США потихоньку восстанавливается.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Надо отдать должное президенту США Дональду Трампу, который вывел отношения РФ и США из тупика, в который экс-президент Джо Байден их погрузил, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
"Надо отдать должное Трампу, который вывел ситуацию России и США из переговорного тупика, в которую Байден ее погрузил. Мы потихоньку диалог наш восстанавливаем", - сказал Кобяков журналистам на итоговой пресс-конференции.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026В миреСШАРоссияДональд ТрампДжо БайденАнтон Кобяков
 
 
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