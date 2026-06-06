Трамп вывел отношения России и США из тупика, заявил Кобяков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Советник президента России Антон Кобяков заявил, что Дональд Трамп вывел отношения РФ и США из тупика, в который их погрузил Джо Байден.
- Кобяков отметил, что диалог между Россией и США потихоньку восстанавливается.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Надо отдать должное президенту США Дональду Трампу, который вывел отношения РФ и США из тупика, в который экс-президент Джо Байден их погрузил, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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