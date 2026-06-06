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Болельщиков заставили убрать флаг России после победы Андреевой - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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Теннис
 
19:46 06.06.2026 (обновлено: 19:47 06.06.2026)
Болельщиков заставили убрать флаг России после победы Андреевой

Болельщиков заставили убрать флаг России в финале "Ролан Гаррос"

© AP Photo / Aurelien MorissardМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева в возрасте 19 лет выиграла свой первый турнир Большого шлема, победив в финале Открытого чемпионата Франции Майю Хвалиньскую из Польши.
  • Во время празднования победы Андреевой охранник заставил болельщиков убрать российский флаг.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Организаторы заставили болельщиков убрать флаг России во время празднования победы россиянки Мирры Андреевой в финале Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает журналист Бен Ротенберг в соцсети X.
В субботу Андреева в возрасте 19 лет выиграла свой первый турнир Большого шлема. В финале Открытого чемпионата Франции россиянка обыграла Майю Хвалиньскую из Польши - 6:3, 6:2. Турнир проходит на грунтовых кортах Парижа.
"Пока Андреева праздновала свою победу, пара болельщиков на "Шатрие" замахали российским флагом. Охранник "Ролан Гаррос" быстро подлетел и заставил их убрать флаг в сумку", - сообщил журналист.
После победы Андреева поднимется на шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а также возглавит чемпионскую гонку.
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