Болельщиков заставили убрать флаг России после победы Андреевой

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Организаторы заставили болельщиков убрать флаг России во время празднования победы россиянки Мирры Андреевой в финале Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает журналист Бен Ротенберг в соцсети X.

"Пока Андреева праздновала свою победу, пара болельщиков на "Шатрие" замахали российским флагом. Охранник "Ролан Гаррос" быстро подлетел и заставил их убрать флаг в сумку", - сообщил журналист.