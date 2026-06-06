Болельщиков заставили убрать флаг России после победы Андреевой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирра Андреева в возрасте 19 лет выиграла свой первый турнир Большого шлема, победив в финале Открытого чемпионата Франции Майю Хвалиньскую из Польши.
- Во время празднования победы Андреевой охранник заставил болельщиков убрать российский флаг.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Организаторы заставили болельщиков убрать флаг России во время празднования победы россиянки Мирры Андреевой в финале Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает журналист Бен Ротенберг в соцсети X.
"Пока Андреева праздновала свою победу, пара болельщиков на "Шатрие" замахали российским флагом. Охранник "Ролан Гаррос" быстро подлетел и заставил их убрать флаг в сумку", - сообщил журналист.
После победы Андреева поднимется на шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а также возглавит чемпионскую гонку.