Хвалиньская пошутила о том, что ее раздражает в Андреевой

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"Поздравляю Мирру. Ты невероятный игрок. Ты так молода и талантлива, это так раздражает. Поздравляю тебя и твою команду с невероятной работой и желаю всего наилучшего в будущем", - сказала Хвалиньская на церемонии награждения.