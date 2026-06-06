Хвалиньская пошутила о том, что ее раздражает в Андреевой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Майя Хвалиньская проиграла Мирре Андреевой в финале Открытого чемпионата Франции.
- Хвалиньская пошутила, что ее раздражает молодость и талант соперницы.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Польская теннисистка Майя Хвалиньская после поражения от россиянки Мирры Андреевой в финале Открытого чемпионата Франции пошутила, что ее раздражают молодость и талант соперницы.
В субботу посеянная под восьмым номером Андреева обыграла 114-ю ракетку мира Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2 в финале "Ролан Гаррос".
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"Поздравляю Мирру. Ты невероятный игрок. Ты так молода и талантлива, это так раздражает. Поздравляю тебя и твою команду с невероятной работой и желаю всего наилучшего в будущем", - сказала Хвалиньская на церемонии награждения.
Андреева впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема. Спортсменке 19 лет, она стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке, моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова ("Уимблдон") и британка Эмма Радукану (US Open).
Хвалиньской 24 года, полька впервые в карьере играла в финале турнира Большого шлема. Ранее спортсменка стала вторым квалифаером в истории, которому удалось выйти в финал турнира Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин.