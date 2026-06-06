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Хвалиньская пошутила о том, что ее раздражает в Андреевой - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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Теннис
 
18:51 06.06.2026 (обновлено: 19:14 06.06.2026)
Хвалиньская пошутила о том, что ее раздражает в Андреевой

Хвалиньская после финала с Андреевой: ты молодая и талантливая, это раздражает

© Официальный сайт турнира в Индиан-УэллсеМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Официальный сайт турнира в Индиан-Уэллсе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Майя Хвалиньская проиграла Мирре Андреевой в финале Открытого чемпионата Франции.
  • Хвалиньская пошутила, что ее раздражает молодость и талант соперницы.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Польская теннисистка Майя Хвалиньская после поражения от россиянки Мирры Андреевой в финале Открытого чемпионата Франции пошутила, что ее раздражают молодость и талант соперницы.
В субботу посеянная под восьмым номером Андреева обыграла 114-ю ракетку мира Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2 в финале "Ролан Гаррос".
«
"Поздравляю Мирру. Ты невероятный игрок. Ты так молода и талантлива, это так раздражает. Поздравляю тебя и твою команду с невероятной работой и желаю всего наилучшего в будущем", - сказала Хвалиньская на церемонии награждения.
Андреева впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема. Спортсменке 19 лет, она стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке, моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова ("Уимблдон") и британка Эмма Радукану (US Open).
Хвалиньской 24 года, полька впервые в карьере играла в финале турнира Большого шлема. Ранее спортсменка стала вторым квалифаером в истории, которому удалось выйти в финал турнира Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин.
Россиянка Мирра Андреева с трофеем после победы в финале Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Великая победа России! Андреева сотворила чудо на "Ролан Гаррос"
Вчера, 18:36
 
ТеннисЭмма РадукануМирра АндрееваМария ШараповаРолан Гаррос
 
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