Великая победа России! Андреева сотворила чудо на "Ролан Гаррос"

Впервые игравшая в титульном матче турнира Большого Шлема Мирра Андреева победила в финале "Ролан Гаррос" Майю Хвалиньскую. Российская теннисистка была посеяна во Франции под 8-м номером, а полька к началу турнира занимала лишь 114-ю строчку в рейтинге и пробилась в основную сетку через квалификацию. Об интригах и итоге финального противостояния — в материале РИА Новости.

У польки даже не было денег на отель

Еще ни разу в истории в финал "Ролан Гаррос" не пробивалась теннисистка, начинавшая турнир с квалификации. Никто не ожидал такой прыти от 24-летней Хвалиньской, которая и в турниры WTA 250 отбирается по большим праздникам. В этом сезоне она сыграла только в Клуж-Напоке в феврале, где также начинала с квалификации и дошла до четвертьфинала, уступив там Эмме Радукану

В Польше сейчас настоящий теннисный бум, связанный с сенсационной финалисткой "Ролан Гаррос". Об экс-первой ракетке мира Иге Швентек уже никто не вспоминает. Главная польская спортивная газета "Пшеглонд Спортове" ежедневно публикует громадные материалы, посвященные новой звезде польского спорта.

Журналисты разыскали ее первого тренера, Павла Калюжу. Тот рассказал, что Майя всегда мечтала о "Больших шлемах". Говорила, что, если не удастся попасть туда в качестве теннисистки, то хотела бы поработать комментатором или репортером. Хвалинская очень уверенно держится на пресс-конференциях и получает истинное удовольствие, купаясь в лучах своего успеха.

Хотя перед началом турнира у нее даже не было денег, чтобы забронировать отель до окончания "Ролан Гаррос". Призовые ведь выплачивают после окончания соревнований, а платить нужно было заблаговременно. На помощь пришла польская компания по продаже энергетических напитков, проспонсировавшая выступление Майи в Париже на первом этапе. Ну, а затем хозяева отеля, наслышанные об успехах теннисистки, без опасений продлевали бронь. До начала "Ролан Гаррос" польская теннисистка заработала в качестве призовых 864 030 долларов. Выход в финал принес ей почти вдвое больше.

Да и о том, что Хвалиньская начинала турнир " Большого шлема ", будучи 114-й ракеткой мира, Андреевой нужно было забыть. В live-рейтинге перед финалом Хвалиньская занимала уже 21-ю строчку, а титул позволил бы ей подняться на 14-е место. Конечно, российская теннисистка, давно входящая в топ-10, была фаворитом финала, но разве не были фаворитами в поединках с польской сенсацией Элизе Мертенс Мария Саккари , Анна Калинская и Диана Шнайдер ? Все они стояли выше в рейтинге, и шансы Хвалиньской в поединках с ними не расценивались высоко.

В чем секрет Хвалиньской?

Заниматься теннисом Майя начала благодаря существующей в Польше государственной программе поддержи юных талантов. В юниорах считалась вторым номером национальной команды и вместе со Швентек завоевала для Польши юниорский Кубок Билли-Джин Кинг. А вот на взрослом уровне в отличие от Иги успехи Майи были намного скромнее. В ее послужном списке всего три титула, завоеванных на турнирах WTA 125, по одному за последние три года. В апреле финалистка "Ролан Гаррос" искренне радовалась победе в португальском Оэйраше.

В чем же секрет стремительного взлета Хвалиньской? Эксперты в один голос отмечают, что теннисистка, рост которой всего 164 см (в профессиональном туре, разве что, у Ясмине Паолини такие же данные) играет в теннис эпохи 90-х. Отсутствие данных для атлетической игры компенсирует игровым мышлением и психологической устойчивостью. Для теннисисток нынешнего поколения это непривычно.

« "Хвалиньская не просто пишет историю, она играет прекрасно, - отмечал в преддверии финала Eurosport Борис Беккер. - Майя играет очень креативно, часто меняя темп. Соперницам сложно предугадать ее ходы. Мне просто нравится смотреть, как она играет".

Такая нестандартная игра стала ключом к победам Майи в предыдущих девяти матчах в Париже, начиная с квалификации. Польские журналисты в шутку даже предложили досрочно объявить Майя чемпионкой. Ведь для победы на "Больших шлемах" достаточно выиграть семь матчей, а Хвалиньская одержала в Париже уже восемь побед.

Грунт как нельзя лучше подходит для стиля польской теннисистки. На US Open она даже в основную сетку не пробивалась из квалификации, а на Australian Open и Уимблдоне проигрывала на ранних стадиях. Все три свои титула на турнирах WTA 125 она завоевала на грунте. Неслучайно после поражения в четвертьфинале Калинская заявила, что очень хотела бы помериться силами со своей обидчицей на траве или харде.

Неоднозначные ожидания перед турниром

Впрочем, для Андреевой грунт не должен был стать помехой. Вместе с тренером Кончитой Мартинес в нынешнем сезоне Мирра грамотно спланировала выступления на этом покрытии. Начала чуть раньше практически всех топовых игроков, выиграв турнир в Линце, на престижном "пятисотнике" в Штутгаре уступила вполуфинале Елене Рыбакиной , играла в финале "тысячника" в Мадриде и в четвертьфинале в Риме.

На этих турнирах Андреева также выступала в паре с Дианой Шнайдер. Оба раза они играли в финале, а в столице Италии взяли титул. Как отметил такой признанный теннисный эксперт, как Евгений Кафельников , выступление в паре позволяет лучше подготовиться к важным матчам в одиночном разряде.

На "Ролан Гаррос" Андреева сосредоточилась на нем. Она стала восьмой российской теннисисткой, пробившейся в финал турнира "Большого шлема". Конечно, после победы Дианы Шнайдер над первой ракеткой мира Ариной Соболенко с "баранкой" в третьем сете все ждали российского финала в Булонском лесу, но играть Мирре пришлось против польской теннисистки.

Анализируя игру Хвалиньской на "Ролан Гаррос", специалисты подметили еще одну особенность: если Майя берет первый сет, то во втором на кураже начинает творить чудеса. На этом обожглись в поединках с ней и Калинская, и Шнайдер, проигравшие первые партии на тай-брейках.

Есть победа!

В финальном матче Андреева должна была сразу входить в игру. Это она и сделала, взяв чужую подачу с тройного брейк-пойнта в первом гейме. Только в следующем Майя заработала брейк-пойнт и реализовала его.

Череда брейков продолжилась. В третьем гейме Андреева снова взяла чужую подачу, но в четвертом Хвалиньская ответила брейком. Типично женский теннис с чередой ошибок и блестящих розыгрышей начался уже в первом сете финала. В четвертом гейме на брейк-пойнте Мирра совершила двойную ошибку, которыми нечасто радовала соперниц на предыдущих стадиях "Ролан Гаррос".

В середине первой партии обмен брейками на какое-то время прекратился. Теннисистки взяли по своей подаче, но после счета 3:3 Андреева выиграла три гейма подряд, сделав два брейка. Ошибок Калинской и Шнайдер она не повторила. Какой там кураж! Хвалиньская во второй партии так и не нашла аргументов против уверенной игры Мирры. Российская теннисистка взяла пять геймов подряд и только после этого позволила сопернице размочить счет.

Конечно, в женском теннисе случается всякое, и Хвалиньская об этом напомнила, взяв чужую подачу со второго брейк-пойнта в седьмом гейме. Только Андреева не собиралась отдавать уже фактически выигранный матч и упускать возможность завоевать свой первый титул "Большого шлема". В восьмом гейме она взяла чужую подачу под ноль, завершив встречу роскошным приемом на вылет.