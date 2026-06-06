Андреева возглавит чемпионскую гонку WTA после победы на "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирра Андреева заняла первое место в обновленном рейтинге чемпионской гонки WTA после победы на Открытом чемпионате Франции.
- В финале «Ролан Гаррос» Андреева обыграла Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева в понедельник займет первое место в обновленном рейтинге чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA) после победы на Открытом чемпионате Франции.
В субботу Андреева обыграла польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2 в финале "Ролан Гаррос". Перед началом турнира россиянка занимала пятое место в гонке.
Андреевой 19 лет, она впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема.