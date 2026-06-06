Андреева получит 240 миллионов рублей за победу на "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Мирра Андреева победила на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»).
- Призовые за победу составили 2,8 миллиона евро (240 миллионов рублей).
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева заработала 240 миллионов рублей за победу на Открытом чемпионате Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В субботу Андреева обыграла польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2 в финале "Ролан Гаррос". Призовые Андреевой составили 2,8 миллиона евро (240 млн рублей).
Хвалиньская получит 1,4 млн евро за выход в финал турнира.
19-летняя Андреева впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема. Она занимает восьмое место в рейтинге WTA.
Мирра Андреева победила в финале "Ролан Гаррос"
Вчера, 17:50