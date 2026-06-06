Мирра Андреева победила в финале "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Теннисистка Мирра Андреева обыграла Майю Хвалиньскую в финале Открытого чемпионата Франции.
- Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянки.
- Она впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла польку Майю Хвалиньскую в финале Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу посеянной под восьмым номером Андреевой. Матч продолжался один час 22 минуты. Россиянка один раз подала навылет, активно выиграла 25 мячей, допустила две двойные и 26 невынужденных ошибок.
У Хвалиньской ни одного эйса, десять активно выигранных мячей, две двойные и 29 невынужденных ошибок.
Андреева впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема. Спортсменке 19 лет, она стала третьей в списке самых юных чемпионок соревнований этого уровня в XXI веке, моложе в момент завоевания трофея были только Мария Шарапова ("Уимблдон") и Эмма Радукану (US Open).
Россиянка после победы займет первое место в обновленном рейтинге чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA).
Хвалиньской 24 года, полька впервые в карьере играла в решающем матче турнира Большого шлема. Ранее спортсменка стала вторым квалифаером в истории, которому удалось выйти в финал соревнований этого уровня в одиночном разряде среди мужчин и женщин.