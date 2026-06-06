“Чехия — навсегда мой дом”. Чемпионка “Ролан Гаррос” отреклась от России

Алиса Октябрева одержала красивую и убедительную победу в финале юниорского “Ролан Гаррос”, однако очень похоже, что это был ее последний успех как представительницы России. Совсем скоро талантливая теннисистка сменит гражданства и, кажется, очень этому рада.

Выиграла турнир, но для России ли?

Российские теннисистки в этом году фантастически проявили себя на взрослом “Ролан Гаррос”, за ними было крайне интересно наблюдать. Но оказалось, что и на юниорском Открытом чемпионате Франции нам было за кем следить. 17-летняя Алиса Октябрева уверенно добралась до полуфинала, где в тяжелейшем противостоянии с чешкой Яной Ковачковой взяла верх в трех сетах.

В решающей битве за титул россиянка встречалась с второй сеяной на турнире китаянкой Сунь Синьжань. Ожидалась долгая и упорная борьба, а на деле же получилась легкая и изящная победа Октябревой. Представительница Китая сопротивлялась лишь в начале первого сета, а потом просто потерялась на корте. Хотя точнее будет сказать, что Алиса устроила доминацию и действовала фантастически.

В итоге она отдала китаянке всего лишь три гейма за матч и стала победителем турнира Большого шлема впервые в своей карьере. Два года назад Октябрева добиралась до полуфинала, но тогда уступила другой россиянке Алине Корнеевой . Но нюанс происходящего заключается в том, что очень вероятно, что этот успех будет финальным для Октябревой в статусе россиянки.

"В России была только раз"

Девушка родилась в Москве, но с самых ранних лет уехала с семьей в Чехию , где и провела большую часть жизни. Оказалось, что даже родной, казалось бы, язык Алиса значит не самым лучшим образом.

« “Я живу в Чехии с одного годика. Честно говоря, считаю себя чешкой – у меня и с русским поэтому проблемы, в Праге школа, друзья, тренеры – все на чешском. Для меня Прага – дом. Возвращаться домой – значит, ехать в Прагу. Тренироваться там не всегда просто из-за погоды, но все равно это навсегда мой дом. В России за всю жизнь я была только один раз – на турнире до 14 лет Christmas Cup", – рассказала Октябрева в интервью Sports.ru.

Так что ее желание сменить гражданство и отречься от России выглядит хоть и грустно, но вполне логично и предсказуемо. Более того, все может случиться уже в самое ближайшее время. Сама Алиса рассказывала, что в последние годы политическая ситуация в Европе и конкретно в Чехии создавала бюрократические сложности, но теперь ей дан зеленый свет.

"Алиса живет в Чехии с двух лет, с детства ходит в наш клуб, начинала в четыре года в теннисной школе, где научилась теннису и постепенно достигла нынешнего уровня. Поэтому мы ее всемерно поддерживали и помогали в ее стремлении получить чешское гражданство, что было логичным шагом в ее жизни. Это заявление на сегодняшний день полностью улажено", - приводит слова Малого портал Tenisovy Svet.