Россиянка Октябрева стала победительницей юниорского "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Алиса Октябрева обыграла китаянку Сунь Синьжань в финале юниорского Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу посеянной под 12-м номером Октябревой. Сунь Синьжань получила второй номер посева. Спортсменки провели на корте 1 час 5 минут.