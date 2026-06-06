Россиянка Октябрева стала победительницей юниорского "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Алиса Октябрева обыграла китаянку Сунь Синьжань в финале юниорского Открытого чемпионата Франции.
- Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Алисы Октябревой, которая была посеяна под 12-м номером.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Алиса Октябрева обыграла китаянку Сунь Синьжань в финале юниорского Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу посеянной под 12-м номером Октябревой. Сунь Синьжань получила второй номер посева. Спортсменки провели на корте 1 час 5 минут.
Октябрева впервые в карьере стала победительницей юниорского турнира Большого шлема. Она располагается на 309-м месте рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Ранее директор клуба спортсменки "Спарта" Мирослав Малый заявил, что 17-летняя Октябрева летом получит гражданство Чехии.