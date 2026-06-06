Испанец и аргентинец стали победителями "Ролан Гаррос" в парном разряде

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос обыграли финна Харри Хелиёваара и Генри Паттена в финале Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде, который проходит на грунтовых кортах Парижа.