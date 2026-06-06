Испанец и аргентинец стали победителями "Ролан Гаррос" в парном разряде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос обыграли финна Харри Хелиеваара и Генри Паттена в финале Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде.
- Для Гранольерса и Себальоса эта победа стала второй на "Ролан Гаррос".
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос обыграли финна Харри Хелиёваара и Генри Паттена в финале Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Гранольерса и Себальоса. Спортсмены провели на корте 1 час 16 минут.
Для Гранольерса и Себальоса победа стала второй на "Ролан Гаррос".