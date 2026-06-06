Финалистка юниорского "Ролан Гаррос" Октябрева получит гражданство Чехии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Алиса Октябрева вышла в финал юниорского Открытого чемпионата Франции по теннису.
- Директор клуба «Спарта» Мирослав Малый заявил, что Алиса Октябрева летом получит гражданство Чехии.
- В финальном матче 17-летняя Октябрева сыграет против китаянки Сунь Синьжань.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вышедшая в финал юниорского Открытого чемпионата Франции по теннису россиянка Алиса Октябрева летом получит гражданство Чехии, заявил директор клуба спортсменки "Спарта" Мирослав Малый.
В пятницу Октябрева вышла в финал Открытого чемпионата Франции в юниорском разряде, обыграв в полуфинале турнира чешку Яну Ковачкову со счетом 5:7, 6:4, 6:3. В финальном матче, который пройдет в субботу, 17-летняя Октябрева сыграет против второй сеяной китаянки Сунь Синьжань.
"Алиса живет в Чехии с двух лет, с детства ходит в наш клуб, начинала в четыре года в теннисной школе, где научилась теннису и постепенно достигла нынешнего уровня. Поэтому мы ее всемерно поддерживали и помогали в ее стремлении получить чешское гражданство, что было логичным шагом в ее жизни. Это заявление на сегодняшний день полностью улажено", - приводит слова Малого портал Tenisovy Svet.
Октябрева впервые в карьере вышла в финал юниорского турнира Большого шлема. Она располагается на 309-м месте рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).