Финалистка юниорского "Ролан Гаррос" Октябрева получит гражданство Чехии

В пятницу Октябрева вышла в финал Открытого чемпионата Франции в юниорском разряде, обыграв в полуфинале турнира чешку Яну Ковачкову со счетом 5:7, 6:4, 6:3. В финальном матче, который пройдет в субботу, 17-летняя Октябрева сыграет против второй сеяной китаянки Сунь Синьжань.

"Алиса живет в Чехии с двух лет, с детства ходит в наш клуб, начинала в четыре года в теннисной школе, где научилась теннису и постепенно достигла нынешнего уровня. Поэтому мы ее всемерно поддерживали и помогали в ее стремлении получить чешское гражданство, что было логичным шагом в ее жизни. Это заявление на сегодняшний день полностью улажено", - приводит слова Малого портал Tenisovy Svet.