Тарпищев высказался о шансах Андреевой на Уимблдоне и US Open

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Мирра Андреева в возрасте 19 лет выиграла свой первый турнир Большого шлема, победив в финале Открытого чемпионата Франции Майю Хвалиньскую из Польши.
- Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что победа на Открытом чемпионате Франции позитивно скажется на настрое Андреевой перед Уимблдоном и Открытым чемпионатом США.
- Тарпищев отметил, что Андреева обыграла Хвалиньскую за счет правильной тактики игры по восходящему мячу, несмотря на сложные условия.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Победа на Открытом чемпионате Франции в Париже позитивно скажется на настрое российской теннисистки Мирры Андреевой перед двумя оставшимися турнирами Большого шлема в сезоне - Уимблдоном и Открытым чемпионатом США, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Тарпищев объяснил, за счет чего Андреева обыграла Хвалиньскую, остановившую в полуфинале еще одну россиянку, Диану Шнайдер. "Тут главное было исполнить правильно игру. Мы обсуждали, что должна была сделать Шнайдер и не смогла. Мирра, несмотря на то, что Шнайдер это делать умеет лучше, сделала тактически то, что надо. А именно играла по восходящему мячу, и соперница не успевала отвечать на ее удары. Естественно, мешали нервы и ветер, но Андреева претворила идею в дело, отсюда и результат", - отметил президент ФТР.
Собеседник агентства не согласился с мнением о том, что Андреева уже сейчас готова стать первой ракеткой мира. "Пока еще рановато, - заметил Тарпищев. - Но перспектива есть".