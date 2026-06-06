Тарпищев высказался о шансах Андреевой на Уимблдоне и US Open

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Победа на Открытом чемпионате Франции в Париже позитивно скажется на настрое российской теннисистки Мирры Андреевой перед двумя оставшимися турнирами Большого шлема в сезоне - Уимблдоном и Открытым чемпионатом США, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Собеседник агентства не согласился с мнением о том, что Андреева уже сейчас готова стать первой ракеткой мира. "Пока еще рановато, - заметил Тарпищев. - Но перспектива есть".