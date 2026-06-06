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Тарпищев высказался о шансах Андреевой на Уимблдоне и US Open - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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Теннис
 
19:23 06.06.2026 (обновлено: 19:27 06.06.2026)
Тарпищев высказался о шансах Андреевой на Уимблдоне и US Open

Тарпищев: победа в Париже поможет Андреевой подойти с позитивом к Уимблдону

© REUTERS / Guglielmo MangiapaneРоссиянка Мирра Андреева с трофеем после победы в финале Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос")
Россиянка Мирра Андреева с трофеем после победы в финале Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Россиянка Мирра Андреева с трофеем после победы в финале Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос")
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Мирра Андреева в возрасте 19 лет выиграла свой первый турнир Большого шлема, победив в финале Открытого чемпионата Франции Майю Хвалиньскую из Польши.
  • Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что победа на Открытом чемпионате Франции позитивно скажется на настрое Андреевой перед Уимблдоном и Открытым чемпионатом США.
  • Тарпищев отметил, что Андреева обыграла Хвалиньскую за счет правильной тактики игры по восходящему мячу, несмотря на сложные условия.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Победа на Открытом чемпионате Франции в Париже позитивно скажется на настрое российской теннисистки Мирры Андреевой перед двумя оставшимися турнирами Большого шлема в сезоне - Уимблдоном и Открытым чемпионатом США, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
В субботу Андреева в возрасте 19 лет выиграла свой первый турнир Большого шлема. В финале Открытого чемпионата Франции россиянка обыграла Майю Хвалиньскую из Польши - 6:3, 6:2.
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"Там будут совершенно другие игры, другое напряжение, - сказал Тарпищев, отвечая на вопрос, поможет ли Андреевой победа в Париже замахнуться на чемпионские титулы на Уимблдоне и US Open. - Но в любом варианте это большой плюс в эмоциональном фоне и для работы. Поэтому все может быть".
Тарпищев объяснил, за счет чего Андреева обыграла Хвалиньскую, остановившую в полуфинале еще одну россиянку, Диану Шнайдер. "Тут главное было исполнить правильно игру. Мы обсуждали, что должна была сделать Шнайдер и не смогла. Мирра, несмотря на то, что Шнайдер это делать умеет лучше, сделала тактически то, что надо. А именно играла по восходящему мячу, и соперница не успевала отвечать на ее удары. Естественно, мешали нервы и ветер, но Андреева претворила идею в дело, отсюда и результат", - отметил президент ФТР.
Собеседник агентства не согласился с мнением о том, что Андреева уже сейчас готова стать первой ракеткой мира. "Пока еще рановато, - заметил Тарпищев. - Но перспектива есть".
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