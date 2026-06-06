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В Минобрнауки рассказали о создании в России системы поддержки талантов - РИА Новости, 06.06.2026
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15:22 06.06.2026 (обновлено: 15:42 06.06.2026)
В Минобрнауки рассказали о создании в России системы поддержки талантов

Петрова: система поддержки талантов должна охватить 100% учащихся к 2030 году

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Система выявления и поддержки развития талантов в России должна охватить 100% учащихся к 2030 году, заявила замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова.
  • Она назвала реализацию потенциала каждого человека и развитие его талантов одной из национальных целей развития России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Система выявления и поддержки развития талантов к 2030 году должна охватить 100% учащихся в России, заявила замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова в рамках ПМЭФ.
«
"К 2030 году (цель - ред.) - создать систему выявления и поддержки развития талантов для всех 100% обучающихся. И мы понимаем, что это то, что может решить только вся система в объединении всех ресурсов", - сказала Петрова на сессии "От школьной олимпиады к профессиям будущего: как бизнес формирует новое поколение талантов".
Она напомнила, что реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности - одна из национальных целей развития России.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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