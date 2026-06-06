В Минобрнауки рассказали о создании в России системы поддержки талантов

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"К 2030 году (цель - ред.) - создать систему выявления и поддержки развития талантов для всех 100% обучающихся. И мы понимаем, что это то, что может решить только вся система в объединении всех ресурсов", - сказала Петрова на сессии "От школьной олимпиады к профессиям будущего: как бизнес формирует новое поколение талантов".