В Минобрнауки рассказали о создании в России системы поддержки талантов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Система выявления и поддержки развития талантов в России должна охватить 100% учащихся к 2030 году, заявила замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова.
- Она назвала реализацию потенциала каждого человека и развитие его талантов одной из национальных целей развития России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Система выявления и поддержки развития талантов к 2030 году должна охватить 100% учащихся в России, заявила замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова в рамках ПМЭФ.
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"К 2030 году (цель - ред.) - создать систему выявления и поддержки развития талантов для всех 100% обучающихся. И мы понимаем, что это то, что может решить только вся система в объединении всех ресурсов", - сказала Петрова на сессии "От школьной олимпиады к профессиям будущего: как бизнес формирует новое поколение талантов".
Она напомнила, что реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности - одна из национальных целей развития России.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.