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Оператор "Т-Мобайл" начнет работать на сети "Билайна" в двух регионах - РИА Новости, 06.06.2026
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12:10 06.06.2026
Оператор "Т-Мобайл" начнет работать на сети "Билайна" в двух регионах

"Т-Мобайл" будет работать на сети "Билайна" в Амурской области и Якутии

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВышка мобильной связи
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. "Билайн" и Т-Банк подписали соглашение о коммерческом запуске и объявили о скором старте работы "Т-Мобайла" на инфраструктуре Билайна в двух регионах — Амурской области и Якутии, сообщает пресс-служба оператора.
Документ в рамках развития стратегического партнерства был подписан на полях Петербургского международного экономического форума.
"В фокусе нашего сотрудничества — развитие покрытия сети "Т-Мобайл", обмен лучшими практиками в сфере безопасности и проработка запуска совместных продуктов и сервисов для клиентов обеих компаний. Сегодня мы запускаем на сети "Билайна" первые регионы присутствия "Т-Мобайл"", – приводит пресс-служба слова вице-президента по операторскому бизнесу Билайна Сергея Быкова.
Команда "Билайна" провела масштабную техническую подготовку и осуществила все необходимые запуски в согласованные сроки.
В апреле 2026 оператор и банк анонсировали заключение договора о стратегическом партнерстве в области телекоммуникаций. "Т-Мобайл" — виртуальный мобильный оператор в экосистеме "Т-Банка", работающий на инфраструктуре других мобильных операторов.
"Первый этап партнерства не заставил себя долго ждать — в ближайшее время мы начнем работу на сети "Билайна" сразу в двух регионах", – отметил генеральный директор "Т-Мобайла" Владимир Любимов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
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