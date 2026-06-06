Оператор "Т-Мобайл" начнет работать на сети "Билайна" в двух регионах

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. "Билайн" и Т-Банк подписали соглашение о коммерческом запуске и объявили о скором старте работы "Т-Мобайла" на инфраструктуре Билайна в двух регионах — Амурской области и Якутии, сообщает пресс-служба оператора.

Документ в рамках развития стратегического партнерства был подписан на полях Петербургского международного экономического форума.

"В фокусе нашего сотрудничества — развитие покрытия сети "Т-Мобайл", обмен лучшими практиками в сфере безопасности и проработка запуска совместных продуктов и сервисов для клиентов обеих компаний. Сегодня мы запускаем на сети "Билайна" первые регионы присутствия "Т-Мобайл"", – приводит пресс-служба слова вице-президента по операторскому бизнесу Билайна Сергея Быкова.

Команда "Билайна" провела масштабную техническую подготовку и осуществила все необходимые запуски в согласованные сроки.

В апреле 2026 оператор и банк анонсировали заключение договора о стратегическом партнерстве в области телекоммуникаций. "Т-Мобайл" — виртуальный мобильный оператор в экосистеме "Т-Банка", работающий на инфраструктуре других мобильных операторов.

"Первый этап партнерства не заставил себя долго ждать — в ближайшее время мы начнем работу на сети "Билайна" сразу в двух регионах", – отметил генеральный директор "Т-Мобайла" Владимир Любимов.