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Глава ПСБ и гендиректор А7 обсудили с депутатом ЕП развитие экономсвязей - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:09 06.06.2026
Глава ПСБ и гендиректор А7 обсудили с депутатом ЕП развитие экономсвязей

Глава ПСБ и гендиректор А7 обсудили с депутатом ЕП развитие экономических связей

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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ, председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор А7 Илан Шор обменялись мнениями о развитии экономических связей на ПМЭФ.
  • Шошоакэ заявила, что Румыния оказалась в состоянии фактического финансового банкротства из-за масштабных трат на поддержку киевского режима.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ, председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор А7 Илан Шор в ходе ПМЭФ обменялись мнениями о развитии экономических связей, говорится в сообщении банка.
"Депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ, председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор А7 Илан Шор обменялись мнениями о развитии экономических связей и необходимости конструктивного диалога между странами", - сообщил банк.
Депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ ранее в интервью РИА Новости заявила, что Румыния оказалась в состоянии фактического финансового банкротства из-за масштабных трат на поддержку киевского режима. Кроме того, по ее словам, подавляющее большинство граждан Румынии выступает против оказания какой-либо помощи киевскому режиму.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026РумынияПетр ФрадковИлан ШорЕвропарламент
 
 
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