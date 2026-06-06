Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ, председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор А7 Илан Шор обменялись мнениями о развитии экономических связей на ПМЭФ.

Шошоакэ заявила, что Румыния оказалась в состоянии фактического финансового банкротства из-за масштабных трат на поддержку киевского режима.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ, председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор А7 Илан Шор в ходе ПМЭФ обменялись мнениями о развитии экономических связей, говорится в сообщении банка.

Депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ ранее в интервью РИА Новости заявила, что Румыния оказалась в состоянии фактического финансового банкротства из-за масштабных трат на поддержку киевского режима. Кроме того, по ее словам, подавляющее большинство граждан Румынии выступает против оказания какой-либо помощи киевскому режиму.