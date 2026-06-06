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МИД указал на несостоятельность заявлений ООН об атаке ВСУ на Старобельск - РИА Новости, 06.06.2026
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16:51 06.06.2026 (обновлено: 17:32 06.06.2026)
МИД указал на несостоятельность заявлений ООН об атаке ВСУ на Старобельск

МИД назвал утверждения ООН о верификации атаки по Старобельску несостоятельными

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМесто удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заявления Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации атаки на колледж в Старобельске не имеют оснований, заявили в МИД.
  • Россия готова обеспечить приезд делегации на место трагедии.
  • Дипломаты ожидают от Гутерреша и профильных структур публичного осуждения террористических действий ВСУ.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Заявления Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации атаки ВСУ на колледж в Старобельске не имеют оснований, заявили в МИД России.
Ведомство привело слова замглавы министра иностранных дел Александра Алимова, который провел встречу с директором Информационного центра Всемирной организации в Москве Владимиром Кузнецовым.
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"Алимов подчеркнул, что утверждения Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в связи с отсутствием доступа к месту инцидента несостоятельны, так как российская сторона готова обеспечить приезд ооновской делегации в Старобельск по аналогии с посещением города делегацией Международного Комитета Красного Креста", — говорится на сайте МИД.
Замглавы министерства попросил Кузнецова передать материалы по трагедии генсекретарю ООН и спецпредставителю по детям.
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"В Москве рассчитывают, что данная информация будет учтена Секретариатом <...> в рамках процесса верификации обстоятельств инцидента", — отметили в ведомстве.
Дипломаты добавили, что ожидают от Антониу Гутерреша и профильных структур публичного осуждения террористических действий ВСУ.
В ночь на 22 мая украинские дроны ударили по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Владимир Путин отметил, что атака не была случайной, и поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на нее. После этого российская армия нанесла удар возмездия по целям, связанным с военным руководством Украины, с применением ракет "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
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