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Старикова: "Моспром" и ГУУ подписали соглашение на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 06.06.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:30 06.06.2026
Старикова: "Моспром" и ГУУ подписали соглашение на ПМЭФ-2026

Ольга Старикова: АНО "Моспром" и ГУУ подписали соглашение на ПМЭФ-2026

© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП Ректор ГУУ Владимир Строев и генеральный директор АНО "Моспром" Ольга Старикова
Ректор ГУУ Владимир Строев и генеральный директор АНО Моспром Ольга Старикова - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Ректор ГУУ Владимир Строев и генеральный директор АНО "Моспром" Ольга Старикова
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Столичный центр "Моспром" подписал соглашение с Государственным университетом управления о сотрудничестве для того, чтобы привлечь студентов в индустриальный сектор Москвы, заявила гендиректор АНО "Моспром" Ольга Старикова.
Согласно документу, будут открыты новые возможности для развития сотрудничества между столицей, промпредприятиями и системой высшего образования. Так, стороны будут создавать условия для подготовки учащихся, чтобы они отвечали реальным запросам промсектора, а также поддерживать выпускников при трудоустройстве.
В промышленном секторе, по словам Стариковой, трудятся свыше 755 тысяч человек, а к 2030 году их число вырастет до 850 тысяч.
"Такой масштаб требует опережающей кадровой политики. Именно поэтому в столице выстраивается настоящая экосистема популяризации инженерных профессий и подготовки востребованных специалистов. Проект „Открой#Моспром“ уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в этой области. Он объединяет более 150 высокотехнологичных промышленных площадок и включает в себя около 10 различных форматов: экскурсии на действующие предприятия, мастер-классы, хакатоны, квизы, викторины, лекции и другие", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики слова Стариковой.
Она отметила, что подписанное соглашение с Государственным университетом управления стало важным шагом к построению прочной связи между московской промышленностью, системой высшего образования и молодыми талантливыми кадрами.
Согласно документу, стороны будут организовывать лекции, семинары, тренинги и другие мероприятия. Подобный подход поможет оперативнее реагировать на запросы сфер и рынка труда, а также усилит профориентационную работу среди юных специалистов и студентов.
За период работы проекта "Открой#Моспром" было организовано свыше 3,5 тысячи экскурсий на предприятия и более 1 тысячи мастер-классов. У всех желающих есть возможность посетить различные места – от предприятий с многолетней историей до инновационных площадок.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваПоддержка бизнеса
 
 
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