ВС США перехватили ракеты Ирана, выпущенные в сторону Ормузского пролива

Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные силы США перехватили иранские баллистические ракеты и дроны, выпущенные в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива.

Иран выпустил семь баллистических ракет в сторону Кувейта и Бахрейна, шесть из них были перехвачены, а седьмая не достигла цели.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщает, что США перехватили иранские баллистические ракеты и дроны, выпущенные в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива.

CENTCOM утверждает, что Иран выпустил семь баллистических ракет в сторону Кувейта и Бахрейна, шесть из них были перехвачены, а седьмая не достигла цели. На данный момент у командования нет информации о возможных пострадавших со стороны американских военных, а заявления КСИР о нанесении повреждений штаб-квартире 5-го флота ВМС США в Бахрейне, по утверждениям американской стороны, не соответствуют действительности.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции передавало, что Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на удары США по островам Сирик и Кешм.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.