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ВС США перехватили ракеты Ирана, выпущенные в сторону Ормузского пролива - РИА Новости, 06.06.2026
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05:30 06.06.2026 (обновлено: 05:55 06.06.2026)
ВС США перехватили ракеты Ирана, выпущенные в сторону Ормузского пролива

США перехватили иранские ракеты и дроны, выпущенные в сторону Ормузского пролива

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы США перехватили иранские баллистические ракеты и дроны, выпущенные в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива.
  • Иран выпустил семь баллистических ракет в сторону Кувейта и Бахрейна, шесть из них были перехвачены, а седьмая не достигла цели.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщает, что США перехватили иранские баллистические ракеты и дроны, выпущенные в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива.
"Вооруженные силы США перехватили несколько иранских баллистических ракет и дронов, выпущенных в сторону Ормузского пролива и соседних стран Персидского залива 5 июня" - говорится в заявлении командования.
CENTCOM утверждает, что Иран выпустил семь баллистических ракет в сторону Кувейта и Бахрейна, шесть из них были перехвачены, а седьмая не достигла цели. На данный момент у командования нет информации о возможных пострадавших со стороны американских военных, а заявления КСИР о нанесении повреждений штаб-квартире 5-го флота ВМС США в Бахрейне, по утверждениям американской стороны, не соответствуют действительности.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции передавало, что Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на удары США по островам Сирик и Кешм.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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