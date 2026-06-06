ВС США перехватили ракеты Ирана, выпущенные в сторону Ормузского пролива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы США перехватили иранские баллистические ракеты и дроны, выпущенные в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива.
- Иран выпустил семь баллистических ракет в сторону Кувейта и Бахрейна, шесть из них были перехвачены, а седьмая не достигла цели.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщает, что США перехватили иранские баллистические ракеты и дроны, выпущенные в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива.
"Вооруженные силы США перехватили несколько иранских баллистических ракет и дронов, выпущенных в сторону Ормузского пролива и соседних стран Персидского залива 5 июня" - говорится в заявлении командования.
CENTCOM утверждает, что Иран выпустил семь баллистических ракет в сторону Кувейта и Бахрейна, шесть из них были перехвачены, а седьмая не достигла цели. На данный момент у командования нет информации о возможных пострадавших со стороны американских военных, а заявления КСИР о нанесении повреждений штаб-квартире 5-го флота ВМС США в Бахрейне, по утверждениям американской стороны, не соответствуют действительности.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции передавало, что Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на удары США по островам Сирик и Кешм.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.