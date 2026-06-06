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СМИ: США скоординировали проход более сотни судов через Ормузский пролив - РИА Новости, 06.06.2026
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05:20 06.06.2026
СМИ: США скоординировали проход более сотни судов через Ормузский пролив

NYT: США в мае скоординировали проход более сотни судов через Ормузский пролив

© REUTERS / Majid-AsgaripourСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© REUTERS / Majid-Asgaripour
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские военные в мае помогли скоординировать проход коммерческих судов через Ормузский пролив.
  • Более чем ста коммерческим судам была оказана помощь в прохождении через пролив.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американские военные в мае скоординировали проход более чем сотни коммерческих судов через Ормузский пролив, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновника из США.
"Американские силы за прошлый месяц помогли с координацией в прохождении через (Ормузский - ред.) пролив более чем ста коммерческим судам", - говорится в публикации со ссылкой на неназванное официальное лицо.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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