МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Армия России установила контроль над населенными пунктом Шевченко Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

Также силы ПВО за сутки уничтожили 911 беспилотников и четыре реактивных снаряда HIMARS ВСУ.

По информации Минобороны России, ВСУ за сутки потеряли 1275 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 77 единиц военной автомобильной техники и 16 бронированных машин ВСУ.

Освобождение Шевченко

В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" в субботу установлен контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области.

Освобождение населенного пункта Шевченко позволяет ВС РФ продвинуться к Казачьей Лопани, где находится крупный логистический центр ВСУ, сообщили в Минобороны России.

В Минобороны России отметили, что подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

По словам Минобороны России, ВСУ перебросили резервы из наиболее подготовленных боевиков, пытаясь удержать освобожденное армией России село Шевченко в Харьковской области.

Успехи на СВО

ВС РФ поразили объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Военные ВС РФ уничтожили три штурмовые группы "смертников" ВСУ на участке Моначиновка-Осиново в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Артиллерия и дроны остановили контратакующие силы. Уничтожено свыше 15 пехотинцев, в том числе в ходе стрелкового боя. Десять мотоциклов сожгли.

В пятницу появилась информация, что переброшенные 35-я и 39-я бригады морпехов ВСУ не могут заткнуть дыры в обороне на участке Моначиновка-Нечволодовка Харьковской области.

Подразделения группировки войск "Север" в начале июня ликвидировали более 30 беспилотников коптерного типа в Харьковской области, рассказал РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК с позывным "Карта". Он подчеркнул, что коптеры применялись ВСУ для разведки, корректировки огня и атак с использованием сбросов боевых частей. При обнаружении целей военнослужащие передают информацию командованию, после чего для перехвата задействуются аналогичные коптеры, оснащенные не боевой частью, а сеткой или "гарпуном", которые повреждают лопасти вражеского беспилотника в воздухе.

Расчеты российских ударных беспилотников уничтожили четыре единицы боевой техники и пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север". По его словам, координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи.

Операторы беспилотных систем группировки войск "Юг" уничтожили американскую 155-миллиметровую гаубицу М777 ВСУ, замаскированную на окраине Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Расчет беспилотных систем группировки войск "Север" за сутки уничтожил замаскированный танк Т-62 ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Роланд". По словам военнослужащего, взаимодействующим расчетам FPV-дронов были переданы координаты местонахождения танка. Он уточнил, что средства связи и управления в войсках беспилотных систем позволяют выполнять поставленные задачи.

Расчеты беспилотных систем "Молния-2" группировки войск "Север" в ходе выполнения боевой задачи уничтожили самоходную артиллерийскую установку Paladin ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Турист".

Украинские военнослужащие и антенна управления БПЛА уничтожены на константиновском направлении, соответствующие кадры опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Расчеты ударных беспилотников группировки "Север" в мае уничтожили более 35 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным "Сват".

У Киева дела плохи

Украина не получит ракеты Patriot, потому что США они нужны больше, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Более того, как отметил экс-разведчик, США испытывают все большее раздражение в отношении Украины. Он добавил, что США разочарованы Украиной, которая делает все для продолжения вооруженного конфликта с Россией.

Десятки неопознанных останков под случайными фамилиями солдат ВСУ захоронены на кладбище во Львове, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. По его словам, на это обратили внимание родственники 80-й отдельно-штурмовой бригады ВСУ.

Элитная 1-я бригада спецназа ВСУ понесла большие потери под Сумами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Группа украинских военнослужащих, направлявшаяся на позиции в район Доброполья в ДНР, заблудилась и только спустя четверо суток смогла прибыть к месту назначения, рассказал РИА Новости входивший в эту группу пленный этнический суданец Даниэль Жарков.

Боевики из 5-й бригады ВСУ жалуются на неисправные немецкие танки Leopard-1 и БМП Marder, из-за этого переброска подразделений под Сумы идет без бронетехники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Современная Украина не способна остановить депопуляционный тренд, и к началу 2050-х годов ее население может сократиться до диапазона 20–24 миллиона человек, говорится в статье доктора философских наук, заведующего лабораторией социологии Южного научного центра РАН Сергея Сущего, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Лавров: добьемся восстановления прав русских на Украине

Москва добьется полного восстановления прав русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он добавил, что восстановление прав русскоязычных на Украине является необходимым условием для долгосрочного урегулирования конфликта

Зверство ВСУ

Боевики ВСУ применяют на добропольском направлении в ДНР замаскированные взрывные устройства, внешне напоминающие сухие пайки военных ВС РФ, сообщил РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе российской группировки войск "Центр" с позывным Буша.

Два мирных жителя пострадали в результате атак украинских военных в ДНР за прошедшие сутки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

ВСУ атаковали дронами село в Брянской области , ранены женщина и двое детей, их оперативно доставили в больницу, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук

Украинские войска ударили по дому сотрудницы администрации села Федоровка в Херсонской области , сообщил в субботу глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области около 70 раз, два мирных жителя погибли, семь ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев

После атаки ВСУ на поезд в Крыму в больнице остаются шесть человек, один из них сейчас в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова . В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что один человек погиб, еще трое ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший в Керчь

Последствия от ударов ВСУ по ЗАЭС

Михаил Ульянов. Международное агентство по атомной энергии ( МАГАТЭ ) фактически закрыло глаза на нарушение Украиной гарантий о прекращении огня близ ЗАЭС, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене