Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.06.2026

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 6 июня 2026 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили Шевченко в Харьковской области, а также нанесли поражение местам производства, хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 911 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 671 самолет, 284 вертолета, 157 327 беспилотников, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 637 танков и других бронемашин, 1 729 реактивных систем залпового огня, 35 241 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 63 424 единицы автомобильной техники.