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Бойцы "Севера" применили более тысячи FPV-дронов против ВСУ за неделю - РИА Новости, 06.06.2026
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08:23 06.06.2026
Бойцы "Севера" применили более тысячи FPV-дронов против ВСУ за неделю

ВС РФ применили более тысячм FPV-дронов на Харьковском направлении за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты войск беспилотных систем группировки войск "Север" за неделю применили более тысячи FPV-дронов против позиций, техники и живой силы ВСУ на Харьковском направлении.
  • Ежедневные удары сковывают перемещение и ротацию сил ВСУ, вызывая рост недовольства в их рядах.
БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Расчеты войск беспилотных систем группировки войск "Север" за неделю применили более тысячи FPV-дронов против позиций, техники и живой силы ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир подразделения БПС с позывным "Кобра".
Он рассказал, что операторы и инженеры вскрывают и уничтожают цели даже при попытках противника укрыться в лесопосадках и заброшенных домах.
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"Расчеты подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за неделю применили более тысячи FPV-дронов по позициям, технике и живой силе боевиков ВСУ на харьковском направлении. Операторы и инженеры беспилотников работают в круглосуточном режиме", - отметил собеседник.
По его словам, ежедневные удары сковывают перемещение и ротацию сил ВСУ, вызывая рост недовольства в их рядах. Кроме того, FPV-дроны поражают автомобили подвоза, роботизированные комплексы и тяжелые гексакоптеры, доставляющие боеприпасы и продовольствие.
"Мы стараемся делать так, чтобы у нас было преобладающее количество дронов на линии боевого соприкосновения, по сравнению с противником. Для этого поражаем пункты управления БПЛА, подвоз, личный состав, а также станции РЭБ", - подчеркнул "Кобра".
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