Бойцы "Севера" применили более тысячи FPV-дронов против ВСУ за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты войск беспилотных систем группировки войск "Север" за неделю применили более тысячи FPV-дронов против позиций, техники и живой силы ВСУ на Харьковском направлении.

Ежедневные удары сковывают перемещение и ротацию сил ВСУ, вызывая рост недовольства в их рядах.

БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Расчеты войск беспилотных систем группировки войск "Север" за неделю применили более тысячи FPV-дронов против позиций, техники и живой силы ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир подразделения БПС с позывным "Кобра".

Он рассказал, что операторы и инженеры вскрывают и уничтожают цели даже при попытках противника укрыться в лесопосадках и заброшенных домах.

« "Расчеты подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за неделю применили более тысячи FPV-дронов по позициям, технике и живой силе боевиков ВСУ на харьковском направлении. Операторы и инженеры беспилотников работают в круглосуточном режиме", - отметил собеседник.

По его словам, ежедневные удары сковывают перемещение и ротацию сил ВСУ , вызывая рост недовольства в их рядах. Кроме того, FPV-дроны поражают автомобили подвоза, роботизированные комплексы и тяжелые гексакоптеры, доставляющие боеприпасы и продовольствие.