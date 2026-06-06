Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты беспилотных систем «Молния-2» группировки войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку Paladin ВСУ на сумском направлении.

Высокоточный удар был нанесен по заранее разведанным позициям противника.

Расчеты «Молния-2» несут круглосуточное боевое дежурство, выполняя задачи по разведке и поражению объектов противника.

КУРСК, 6 июн – РИА Новости. Расчеты беспилотных систем "Молния-2" группировки войск "Север" в ходе выполнения боевой задачи уничтожили самоходную артиллерийскую установку Paladin ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Турист".

"В ходе выполнения боевой задачи один из расчетов нанес высокоточный удар по заранее разведанным позициям противника. В результате попадания САУ американского производства Paladin ВСУ была полностью уничтожена", – сообщил агентству оператор БПЛА "Молния-2" "Севера" с позывным "Турист".

Он уточнил, что расчеты беспилотных систем "Молния-2" группировки войск "Север" несут круглосуточное боевое дежурство, выполняя задачи по разведке и поражению объектов противника на сумском направлении.