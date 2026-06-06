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Расчеты "Молния-2" уничтожили САУ ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 06.06.2026
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Расчеты "Молния-2" уничтожили САУ ВСУ в Сумской области

РИА Новости: расчеты "Молния-2" уничтожили САУ Paladin ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты беспилотных систем «Молния-2» группировки войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку Paladin ВСУ на сумском направлении.
  • Высокоточный удар был нанесен по заранее разведанным позициям противника.
  • Расчеты «Молния-2» несут круглосуточное боевое дежурство, выполняя задачи по разведке и поражению объектов противника.
КУРСК, 6 июн – РИА Новости. Расчеты беспилотных систем "Молния-2" группировки войск "Север" в ходе выполнения боевой задачи уничтожили самоходную артиллерийскую установку Paladin ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Турист".
"В ходе выполнения боевой задачи один из расчетов нанес высокоточный удар по заранее разведанным позициям противника. В результате попадания САУ американского производства Paladin ВСУ была полностью уничтожена", – сообщил агентству оператор БПЛА "Молния-2" "Севера" с позывным "Турист".
Он уточнил, что расчеты беспилотных систем "Молния-2" группировки войск "Север" несут круглосуточное боевое дежурство, выполняя задачи по разведке и поражению объектов противника на сумском направлении.
"Спектр поражаемых целей включает укрепленные позиции, скопления живой силы и технику ВСУ. Круглосуточная работа наших расчетов обеспечивает постоянный контроль за тылом противника", – отметил он.
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