БПЛА "Севера" за май ликвидировали более 35 пунктов управления дронами ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты ударных беспилотников группировки «Север» в мае уничтожили более 35 пунктов управления беспилотниками ВСУ.
- Поражение целей осуществляется в тесном взаимодействии операторов-разведчиков и операторов-ударников с использованием штатных средств связи.
- Командир подразделения подчеркнул, что пункты управления дронами сейчас являются целью номер один на любом направлении.
БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Расчеты ударных беспилотников группировки "Север" в мае уничтожили более 35 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным "Сват".
"Расчеты ударных беспилотников типа FPV- и типа "Молния-2" 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" ликвидировали более 35 пунктов управления БПЛА ВСУ в мае", - рассказал военный.
По его словам, поражение целей осуществляется в тесном взаимодействии операторов-разведчиков и операторов-ударников с использованием штатных средств связи. Координаты передаются командованию мгновенно при обнаружении, после чего дроны типа FPV или "Молния-2" наносят удар. Тип применяемого ударного беспилотника командирование выбирает для наиболее эффективного поражения конкретной цели.
"Пункты управления дронами сейчас цель номер один на любом направлении. Мы уже достаточно хорошо изучили приемы противника: методы маскировки, пути передвижения и на каких расстояниях работают их птички. Благодаря этому нам быстро удается обнаружить эти точки и нанести своевременный удар, удар на упреждение", - подчеркнул командир.