Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты ударных беспилотников группировки «Север» в мае уничтожили более 35 пунктов управления беспилотниками ВСУ.

Поражение целей осуществляется в тесном взаимодействии операторов-разведчиков и операторов-ударников с использованием штатных средств связи.

Командир подразделения подчеркнул, что пункты управления дронами сейчас являются целью номер один на любом направлении.

БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Расчеты ударных беспилотников группировки "Север" в мае уничтожили более 35 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным "Сват".

"Расчеты ударных беспилотников типа FPV- и типа "Молния-2" 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" ликвидировали более 35 пунктов управления БПЛА ВСУ в мае", - рассказал военный.

По его словам, поражение целей осуществляется в тесном взаимодействии операторов-разведчиков и операторов-ударников с использованием штатных средств связи. Координаты передаются командованию мгновенно при обнаружении, после чего дроны типа FPV или "Молния-2" наносят удар. Тип применяемого ударного беспилотника командирование выбирает для наиболее эффективного поражения конкретной цели.