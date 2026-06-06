Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные ВС РФ уничтожили три штурмовые группы ВСУ на участке Моначиновка-Осиново в Харьковской области.
- Артиллерия и дроны остановили контратакующие силы, уничтожено свыше 15 пехотинцев и сожжено десять мотоциклов.
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Военные ВС РФ уничтожили три штурмовые группы "смертников" ВСУ на участке Моначиновка-Осиново в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Третьего июня боевики из состава 35-й бригады морской пехоты и 116-й механизированной бригады ВСУ решили проверить крепкость обороны российских подразделений на купянском направлении... сформировали три штурмовые группы из числа смертников и попытались на мотоциклах контратаковать в районах Моначиновки и Осиново (сел - ред.)", - рассказал собеседник.
По его словам, артиллерия и дроны остановили контратакующие силы. Уничтожено свыше 15 пехотинцев, в том числе в ходе стрелкового боя. Десять мотоциклов сожгли.
В пятницу появилась информация, что переброшенные 35-ая и 39-ая бригады морпехов ВСУ не могут заткнуть дыры в обороне на участке Моначиновка-Нечволодовка Харьковской области.