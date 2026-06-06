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ВС России уничтожили три штурмовые группы ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 06.06.2026
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07:31 06.06.2026
ВС России уничтожили три штурмовые группы ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: ВС России уничтожили три штурмовые группы ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные ВС РФ уничтожили три штурмовые группы ВСУ на участке Моначиновка-Осиново в Харьковской области.
  • Артиллерия и дроны остановили контратакующие силы, уничтожено свыше 15 пехотинцев и сожжено десять мотоциклов.
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Военные ВС РФ уничтожили три штурмовые группы "смертников" ВСУ на участке Моначиновка-Осиново в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Третьего июня боевики из состава 35-й бригады морской пехоты и 116-й механизированной бригады ВСУ решили проверить крепкость обороны российских подразделений на купянском направлении... сформировали три штурмовые группы из числа смертников и попытались на мотоциклах контратаковать в районах Моначиновки и Осиново (сел - ред.)", - рассказал собеседник.
По его словам, артиллерия и дроны остановили контратакующие силы. Уничтожено свыше 15 пехотинцев, в том числе в ходе стрелкового боя. Десять мотоциклов сожгли.
В пятницу появилась информация, что переброшенные 35-ая и 39-ая бригады морпехов ВСУ не могут заткнуть дыры в обороне на участке Моначиновка-Нечволодовка Харьковской области.
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