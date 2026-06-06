ВС России уничтожили три штурмовые группы ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Военные ВС РФ уничтожили три штурмовые группы "смертников" ВСУ на участке Моначиновка-Осиново в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По его словам, артиллерия и дроны остановили контратакующие силы. Уничтожено свыше 15 пехотинцев, в том числе в ходе стрелкового боя. Десять мотоциклов сожгли.