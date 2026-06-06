Корпус "Севера" сообщил об уничтожении 30 дронов ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" в начале июня ликвидировали более 30 беспилотников коптерного типа в Харьковской области, рассказал РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК с позывным "Карта".