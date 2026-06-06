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Корпус "Севера" сообщил об уничтожении 30 дронов ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 06.06.2026
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07:04 06.06.2026
Корпус "Севера" сообщил об уничтожении 30 дронов ВСУ под Харьковом

РИА Новости: 11 АК "Севера" уничтожил 30 дронов ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки войск «Север» в начале июня ликвидировали более 30 беспилотников коптерного типа в Харьковской области.
  • Коптеры ВСУ применялись для разведки, корректировки огня и атак с использованием сбросов боевых частей.
  • Уничтожение беспилотников лишает противника средств малой разведки и возможности корректировать артиллерийский огонь.
БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" в начале июня ликвидировали более 30 беспилотников коптерного типа в Харьковской области, рассказал РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК с позывным "Карта".
"Специалисты беспилотных систем, а также посты воздушного наблюдения и операторы радиолокационных станций 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" держат под контролем воздушное пространство в Харьковской области. За первые дни июня было ликвидировано более 30 беспилотников коптерного типа в Харьковской области", - сказал "Карта".
Он подчеркнул, что коптеры применялись ВСУ для разведки, корректировки огня и атак с использованием сбросов боевых частей. При обнаружении целей военнослужащие передают информацию командованию, после чего для перехвата задействуются аналогичные коптеры, оснащенные не боевой частью, а сеткой или "гарпуном", которые повреждают лопасти вражеского беспилотника в воздухе.
Офицер отметил, что уничтожение таких аппаратов лишает противника средств малой разведки и возможности корректировать артиллерийский огонь.
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