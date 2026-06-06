Дроноводы "Севера" уничтожили технику и пункт управления БПЛА ВСУ

КУРСК, 6 июн – РИА Новости. Расчеты российских ударных беспилотников уничтожили 4 единицы боевой техники и пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север".

По его словам, координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи.