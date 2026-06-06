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Дроноводы "Севера" уничтожили технику и пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 06.06.2026
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Дроноводы "Севера" уничтожили технику и пункт управления БПЛА ВСУ

ВС РФ уничтожили технику и пункт управления БПЛА ВСУ под Харьковом и Сумами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты российских ударных беспилотников уничтожили 4 единицы боевой техники и пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
  • Среди уничтоженной техники — танк Т-62, бронеавтомобиль HMMWV, бронетранспортер М1117 и бронетранспортер «Козак».
КУРСК, 6 июн – РИА Новости. Расчеты российских ударных беспилотников уничтожили 4 единицы боевой техники и пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север".
"В ходе выполнения боевых задач в темное время суток операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" были вскрыты огневые позиции и движение техники ВСУ в Харьковской и Сумской областях", – сообщил собеседник агентства из группировки войск.
По его словам, координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи.
"В результате боевой работы расчетов FPV-дронов был уничтожен танк Т-62, бронеавтомобиль HMMWV, бронетранспортер М1117, бронетранспортер "Козак", пункт управления БПЛА и более 20 солдат ВСУ", – добавил он.
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