Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты российских ударных беспилотников уничтожили 4 единицы боевой техники и пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
- Среди уничтоженной техники — танк Т-62, бронеавтомобиль HMMWV, бронетранспортер М1117 и бронетранспортер «Козак».
КУРСК, 6 июн – РИА Новости. Расчеты российских ударных беспилотников уничтожили 4 единицы боевой техники и пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север".
"В ходе выполнения боевых задач в темное время суток операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" были вскрыты огневые позиции и движение техники ВСУ в Харьковской и Сумской областях", – сообщил собеседник агентства из группировки войск.
По его словам, координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи.
"В результате боевой работы расчетов FPV-дронов был уничтожен танк Т-62, бронеавтомобиль HMMWV, бронетранспортер М1117, бронетранспортер "Козак", пункт управления БПЛА и более 20 солдат ВСУ", – добавил он.